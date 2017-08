Classifica Vuelta 2017/ Froome sempre in maglia rossa, Trentin in testa a punti (oggi 5^ tappa)

Matteo Trentin, nuovo leader della classifica a punti della Vuelta 2017 (LaPresse)

Con la 5^ tappa la Vuelta 2017 torna in montagna: quali saranno quindi le sorprese attese nella classifica generale del giro di spagna? La frazione di ieri non ha portato a sostanziali modifiche ai gradini alti delle graduatoria genere la che vede in testa sempre Chris Froome maglia rossa, così come nelle altre liste, dove spicca il nome di Matteo Trentin, l’azzurro che ha spodestato Nibali in cima a quella a punti con la casacca verde. I diversi Gpm previsti per oggi però potrebbero stravolgere non poco le cose, sia in quella generale, dove i distacchi tra i big rimangono minimo che in quella dedicata agli scalatori e quella a punti e di conseguenza anche in quella “combinata” che mette insieme risultati delle altre liste. In attesa di scoprire cosa il traguardo di Alcossebre ci regalerà andiamo ad analizzare nel dettaglio le classifiche della Vuelta 2017.

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA GENERALE CON FROOME

Come detto il re della classifica generale alla vigilia della 5^ tappa della Vuelta 2017 è ancora il britannico della Sky Chris Froome ma ora con il crono generale di 13h 37'42: dietro a lui resistono sempre con un distacco di appena due secondo dallo spagnolo De La Cruz Melgarejo che l’irlandese Nicolas Roche che lo statunitense Van Garderen, alla quarta piazza con il medesimo distacco. Alla quinta piazza troviamo il nostro squalo Vincenzo Nibali che registra un ritardo di appena 10 secondo da Froome: chissà che le montagne oggi non possono favorire un nuovo guizzo del siciliano dopo la bellissima vittoria della terza frazione. La top ten della graduatoria viene chiusa da un ottimo Estaban Chaves sesto e in grandissima forma in questa prima parte della della Vuelta 2017 con Fabio Aru settimo a 38 secondi di distacco dalla maglia rossa: in fondo troviamo i due Yates, con Adam ottavo e Simon decimo divisi in lista dal francese della Ag2r La Mondiale Romain Bardet.

LE ALTRE GRADUATORIE E TRENTIN IN VERDE

Come abbiamo detto la 4^ frazione della vuelta ha incoronato vincitore di tappa oltre che nuovo leader della classifica a punti il nostro Matteo Trentin che ha spodestato dla trono lo squalo Vicenzo Nibali: per il l’alfiere della Quick Step la graduatoria vede a bottino 49 punti, con il secondo che veste le insegne della Bahrain Merida a 31 punti. Terzo gradino per il belga Theuns della Trek Segafredo, mentre tocca ai connazionali Lampaert e Van Asbroeck chiudere la top five. Per la graduatoria che interessa agli scalatori, e dove ci attendiamo più sorse oggi nella 5^ tappa della Vuelta, il leader vestito a pois è ancora l’azzurro Davide Villella che con la Cannondale ha messo a bilancio finora 12 punti. Dietro di lui occupano gli altri due gradini del podio provvisorio Genies della Ag2r La mondiale e Thomas De Gendt entrambi fermi a quota 10 punti.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 08h53'44''

2. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 2”

3. Roche (Irl, Bmc) s.t.

4. Van Garderen (Usa, Bmc) s.t.

5. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 10"

6. Chaves (Col, Orica-Scott) a 11"

7. Aru (Ita, Astana) a 38"

8. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 39"

9. Bardet (Fra, Ag2R-La Mondiale) a 48"

10. S.Yates (Gbr, Orica-Scott) a 48"

