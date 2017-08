Copenaghen Qarabag/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Copenaghen-Qarabag - LaPresse

Copenaghen-Qarabag, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Alberto Undiano Mallenco questa sera, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valida per il ritorno dei play off di Champions League: in questi ultimi 90 minuti si deciderà chi tra la compagine danese e quella azera accederà ai gironi. Gli azeri partono leggermente favoriti grazie alla importantissima vittoria casalinga ottenuta grazie ad un goal di Madatov, ma potrebbero rimpiangere di non aver segnato altri goal viste le tante occasioni create.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Copenaghen-Qarabag, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 4 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

COME ARRIVANO

I campioni di Danimarca stanno avendo un rendimento altalenante in campionato, complici anche le fatiche di Champions. Tuttavia nell'ultimo turno hanno avuto la meglio per 3 a 2 sul Sønderjyske, anche se la partita ha evidenziato le difficoltà dei danesi nel mantenere la propria porta inviolata. Tuttavia le sensazioni per la squadra della capitale danese sono buone, considerando che in questa prima fase della Champions è già stata protagonista di una rimonta. Infatti se passare il turno contro lo Zilina è stato abbastanza agevole, lo stesso non è stato contro il Vardar: la squadra macedone aveva infatti vinto in casa per 1 a 0 e al ritorno ha cullato per un tempo il sogno di un passaggio del turno che sarebbe stato storico.

Poi la maggior classe dei danesi ha fatto la differenza e il 4 a 1 finale ha portato a questa sfida con gli azeri, che dal canto loro stanno facendo ottime cose in campionato e che hanno già migliorato il proprio rendimento in Champions rispetto all'anno scorso, quando furono eliminati nel turno che dava accesso ai play-off. Gli azeri hanno eliminato il Samtredia e i moldavi del Tiraspol, rischiando però una incredibile eliminazione. Tuttavia nel match di andata gli azeri sono sembrati decisamente più in palla da un punto di vista fisico e sicuramente Madatov e compagni faranno di tutto per riuscire a centrare una storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni, i danesi dovrebbero giocare con la formazione tipo. Probabilmente il modulo con cui scenderanno in campo sarà il 4-3-3, in considerazione della necessità di vincere il match con almeno due reti di scarto per avere la certezza del passaggio del turno. Senza dubbio Gregus e Pavolovic sono gli uomini chiamati a trascinare una squadra che sembra ancora dover fare i conti con la partenza di Cornelius, passato all'Atalanta. Tuttavia, nonostante un mercato in entrata che non è stato all'altezza delle aspettative dei tifosi, il Copenhagen non può nascondersi, perchè una eliminazione certificherebbe un fallimento difficilmente digeribile da tifosi e dirigenza, nonostante il calcio azero sia senza dubbio migliorato in questi ultimi anni. Per quanto riguarda il Qarabag non ci saranno sostanziali differenze rispetto al match di andata, con l'attacco che sarà ancora una volta guidato da Madatov, match winner della partita di andata. Quello in cui gli azeri dovranno migliorare è sicuramente la gestione di alcune situazioni in attacco, viste le troppe palle goal fallite all'andata, specie nel primo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Un successo dei danesi viene pagato dalla Snai una quota molto bassa, pari ad 1,70 volte la cifra giocata, mentre un successo azero, con conseguente qualificazione, viene pagato 5 volte la scommessa. Un pareggio, che farebbe felici gli ospiti, viene pagato, sempre dalla Snai, 3,50 volte la scommessa fatta.

© Riproduzione Riservata.