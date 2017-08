Cska Mosca Young Boys/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cska Mosca Young Boys, Champions League (Foto LaPresse)

CSKA Mosca Young Boys, che sarà diretta dal greco Tasos Sidiropoulos, si gioca mercoledì 23 agosto alle ore 20.45 e sarà la sfida che stabilirà, nel ritorno dei play off di Champions League 2017-2018, quale squadra andrà a far parte delle magnifiche trentadue della massima competizione europea. Il clamoroso autogol nel match d'andata a Berna di Kasim ha regalato un piede nel turno successivo ai russi, che hanno sicuramente disputato una partita d'attesa e si erano accontentati anche dello zero a zero, per poi sbancare lo Stade de Suisse con un clamoroso errore sul retropassaggio del giocatore ghanese.

STREAMING VIDO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire la diretta tv di CSKA Mosca Young Boys, mercoledì 23 agosto alle ore 20.45, sul canale Premium Calcio 2, e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Un vero peccato per lo Young Boys che nel precedente turno preliminare era riuscito a strappare in extremis la qualificazione ai play off in una tiratissima doppia sfida contro gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre il CSKA Mosca aveva vinto ben più agevolmente contro i greci dell'AEK Atene. Per lo Young Boys, molto spesso secondo negli ultimi anni nel campionato svizzero, quello dei preliminari di Champions League si sta rivelando uno scoglio davvero insuperabile, mentre il CSKA è sicuramente più abituato alla ribalta della competizione, dove però non si è mai spinto nella storia oltre i quarti di finale disputati contro l'Inter nel 2010.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Arena CSKA scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni: padroni di casa russi in campo con il numero uno Akinfeev alle spalle di una difesa a tre con Berezutski, Vasin e Ignashevich. A centrocampo spazio a Fernandes sulla corsia laterale di destra e Schennikov sulla corsia laterale di sinistra, mentre a centrocampo stazioneranno, al fianco dello svedese Wernbloom, Dzagoev e Golovin. In attacco il brasiliano Vitinho farà coppia con Chalov.

Risponderà lo Young Boys con Von Ballmoos tra i pali, Benito sull'out difensivo di destra e Mbabu sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali di difesa saranno Von Bergen e il ghanese Kasim, come detto sfortunato protagonista della partita d'andata. A centrocampo, l'ivoriano Sanogo Junior e Bertone si muoveranno per vie centrali, mentre il francese Ravet avrà il compito di presidiare la fascia destra e il serbo Sulejmani si muoverà sul lato mancino del campo, In attacco, tandem con l'altro francese Hoarau e con l'altro ivoriano Assale.

Moduli confermati per i due allenatori rispetto alla partita d'andata, con il bielorusso Goncharenko per il CSKA Mosca e l'austriaco Hutter per lo Young Boys che schiereranno le squadre con il 4-4-2. Dopo cinque giornate nel campionato elvetico, lo Young Boys è secondo in classifica a un punto di distanza dallo Zurigo. Il CSKA insegue invece a tre punti di distanza, dopo sette giornate nel campionato russo, la coppia di testa composta da Zenit San Pietroburgo e Lokomotiv Mosca.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Il CSKA Mosca in casa gode di buone credenziali e le agenzie di scommesse vedono i russi favoriti per la vittoria interna, con William Hill che propone a una quota di 1.80 il segno '1', mentre Bwin offre a 3.75 l'eventuale pareggio e Bet365 quota 4.75 l'eventuale successo esterno che, con almeno due gol realizzati, ribalterebbe la situazione qualificando gli svizzeri alla fase a gironi di Champions.

© Riproduzione Riservata.