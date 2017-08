Diretta/ Italia Serbia: streaming video e tv, risultato live (basket, Torneo Acropoli 2017)

Diretta Italia Serbia, Torneo Acropoli di basket (Foto LaPresse)

Italia Serbia inaugura, alle ore 17:45 di mercoledì 23 agosto, il Torneo dell’Acropoli: si tratta dell’ultimo passo di avvicinamento agli Europei di basket, dove la nostra nazionale esordirà il prossimo giovedì contro Israele. Un’altra tre giorni intensa, come già era stato una settimana fa nel Torneo di Tolosa: una partita contro una delle migliori nazionali al mondo, argento olimpico e mondiale in carica. Per l’Italia si tratta di un test mica da ridere: gradualmente Ettore Messina aumenta il tonnellaggio degli avversari, ma deve innanzitutto ritrovare certezze in un gruppo che sembra aver smarrito la via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET

Ancora una volta Italia Serbia sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, cui bisogna essere abbonati: l’appuntamento è su Sky Sport 1, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CERTEZZE DA RITROVARE

Le sconfitte nette contro Belgio e Francia (22,5 punti lo scarto medio subito) hanno aperto delle crepe, in particolare sotto canestro; a tale proposito il CT ha deciso di richiamare Marco Cusin per dare una mano sotto canestro. Qui infatti le certezze non ci sono: Paul Biligha sta facendo bene e forse oltre le aspettative, ma il recente Torneo di Tolosa ha evidenziato i limiti di Riccardo Cervi che ha faticato parecchio. Cusin è un giocatore di esperienza che può certamente dire il suo, anche se bisognerà valutarne le condizioni fisiche. Sugli esterni sicuramente siamo più attrezzati, anche volendo considerare la follia di Danilo Gallinari: Marco Belinelli e Gigi Datome sono sicurezze, casomai bisognerà stabilire se Daniel Hackett (che non ne ha le caratteristiche fino in fondo) sia il playmaker giusto per innescare le due bocche da fuoco. Al netto di questo, le amichevoli giocate dall’Italia hanno aperto tanti dubbi; vero è anche che le altre nazionali stanno perdendo i pezzi e dunque potrebbero comunque esserci possibilità di arrivare in fondo agli Europei.

SERBIA SPUNTATA

Per esempio la Serbia, avversaria di oggi: una nazionale che va agli Europei per vincerli (clamorosamente non lo ha mai fatto, c’è un argento nel 2009) ma che si presenterà senza due delle sue stelle. Era già nota la defezione di Miroslav Raduljica, ex centro dell’Olimpia Milano (ora in Cina) che con la sua nazionale ha sempre dato e fatto il massimo; nelle ultime ore però è diventata ufficiale l’assenza di Milos Teodosic, infortunato. Il playmaker, dopo aver dominato in Europa, andrà finalmente oltre oceano (sarà compagno di Gallinari nei Los Angeles Clippers) e il suo forfait è una tegola pesantissima per Sasha Djordjevic, che perde con lui il miglior regista in circolazione nel Vecchio Continente, non solo una macchina da assist con straordinaria visione di gioco ma anche un giocatore in grado di segnare 20 punti quando necessario. Solo due dei giocatori che non parteciperanno agli Europei, ma anche così la Serbia resta favorita in questa partita contro la nostra nazionale.

© Riproduzione Riservata.