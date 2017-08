Diretta/ Vuelta 2017 streaming video e tv 5^ tappa: vincitore, percorso (Benicassim-Alcossebre, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi ci propone la sua quinta tappa Benicassim-Alcossebre di 175,7 km. Una frazione non durissima, ma certamente ostica, con la bellezza di cinque Gpm disseminati lungo il percorso, di cui l’ultimo proprio all’arrivo. Dunque si tratterà del primo arrivo in salita di questa Vuelta: niente di particolarmente impegnativo, è una frazione di media montagna senza salite troppo difficili, ma è chiaro che qualcosa potrebbe accadere e anche i big saranno chiamati all’azione. Siamo nella Comunità Valenciana: la partenza sarà alle ore 13.17 da Benicassim, mentre l’arrivo è atteso ad Alcossebre indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa quinta tappa Benicassim-Alcossebre, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Il percorso sarà decisamente stuzzicante, con una successione di saliscendi che non concederanno respiro e renderanno difficile trovare anche solo pochi metri di pianura lungo tutta la tappa. I veri e propri Gran Premi della Montagna saranno cinque: il primo sarà l’Alto del Desierto de las Palmas dopo soli 23,8 km e sarà di seconda categoria (7,8 km di salita con pendenza media del 4,8%). Un po’ più semplice sarà il successivo Alto de Cabanes: Gpm posto al km 55,3, al termine di 7,3 km di salita al 4,4% di pendenza media, terza categoria. Breve ma abbastanza impegnativo sarà il Coll de la Bandereta, Gpm di seconda categoria che sarà collocato al km 87,6 al termine di una salita che misurerà solamente 4,6 km ma con pendenza media del 7,6%. La salita più lunga di giornata sarà invece quella del quarto Gpm, l’Alto de la Serratella (seconda categoria), collocato al km 125,2 al termine di ben 13,2 km di ascesa ma con pendenza media del 3,7%. Dopo la discesa avrà inizio una fase di continui saliscendi nella zona dello sprint intermedio, collocato ad Alcalà de Chivert al km 160,2. Infine si arriverà ai piedi della salita finale verso l’arrivo di Alcossebre: nulla di tremendo, saranno 3,4 km di ascesa con pendenza media del 4,2%, tanto che il Gpm sarà solamente di terza categoria, ma naturalmente essendo collocata al traguardo della tappa scatenerà la bagarre per il successo di giornata e magari anche per guadagnare qualche secondo.

