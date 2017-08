Liverpool Hoffenheim/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Liverpool Hoffenheim, Champions League (Foto LaPresse)

Liverpool-Hoffenheim, partita diretta dal nostro Daniele Orsato e in programma mercoledì 23 agosto alle ore 20.45, sarà l'ultimo ostacolo per le due formazioni verso la fase a gironi di Champions League 2017-2018. Nel ritorno dei play off gli inglesi partono in netto vantaggio dopo la vittoria per due a uno ottenuta una settimana fa in Germania, grazie alla rete di Alexander-Arnold e all'autorete di Nordtveit, in un match ricco di rimpianti per la formazione teutonica che in apertura di match ha fallito un calcio di rigore con Kramaric, e solo nel finale è riuscita ad accorciare le distanze grazie a Uth. D'altronde l'Hoffenehim si è presentato come matricola assoluta in questa Champions League, dopo il quarto posto ottenuto nella scorsa Bundesliga. Il sorteggio però non è stato clemente con i tedeschi, mettendo di fronte un Liverpool che vanta cinque Champions in bacheca e ben altra esperienza internazionale, anche se il match d'andata è stato comunque avvincente come da pronostico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool-Hoffenheim, mercoledì 23 agosto alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv da tutti gli abbonati Mediaset Premium, che portanno collegarsi sul canale Premium Sport HD e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Nei rispettivi campionati, sabato scorso il Liverpool ha trovato la prima vittoria in Premier League, uno a zero casalingo contro il Crystal Palace firmato da Sadio Mané, dopo il rocambolesco pareggio all'esordio in casa del Watford. Nella prima partita di Bundesliga della stagione, l'Hoffenheim ha invece battuto di misura in casa il Werder Brema, grazie a una rete di Kramaric nel finale, col croato che si è fatto così perdonare l'errore dal dischetto contro i Reds. I tedeschi per qualificarsi dovranno stanare un Liverpool forte ma che in difesa ha mostrato qualche lacuna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ad Anfield scenderanno in campo le seguenti probabili formazioni: Liverpool schierato con il belga Mignolet alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Alexander-Arnold a destra, dal croato Lovren e dal camerunese Matip al centro e dallo spagnolo Alberto Moreno sulla fascia mancina. Il capitano Jordan Henderson a centrocampo sarà affiancato dal tedesco Emre Can e dall'olandese Wijnaldum, mentre l'egiziano Salah, il senegalese Sadio Mané e il brasiliano Firmino andranno a comporre il tridente offensivo. La risposta dell'Hoffenheim sarà affidata a Baumann tra i pali alle spalle della difesa a tre con il bosniaco Bikakcic, con Hubner e con il capitano Vogt schierati dal primo minuto. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Rupp e Demirbay, il ceko Kaderabek presidierà la fascia destra e lo svizzero Zuber il lato mancino del campo, mentre Gnabry, il croato Kramaric e Wagner saranno i titolari nel tridente offensivo.

Lo scontro fra i due allenatori di Liverpool e Hoffenheim è sicuramente il più interessante di questi preliminari di Champions. Il 4-3-3 di Jurgen Klopp, tedesco arrivato ad Anfield per aprire un ciclo vincente, contro il 3-4-3 di Nagelsmann, il 'secchione' del football come viene definito l'allenatore appena trentenne dell'Hoffenheim, considerato come uno dei tecnici più promettenti del calcio tedesco.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Secondo i bookmaker, il Liverpool dovrebbe riuscire a chiudere abbastanza agevolmente la pratica per la qualificazione alla fase a gironi di Champions tra le mura amiche di Anfield. Vittoria tedesca quotata 1.65 da William Hill, ben più alte le quote per un risultato positivo dei tedeschi, con Bet365 che propone a 4.50 il pareggio e a 5.50 l'eventuale vittoria esterna.

© Riproduzione Riservata.