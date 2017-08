PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE / Scommesse e quote: focus su Cska-Young Boys (ritorno play off, oggi 23 agosto)

Pronostici Champions League (LaPresse)

Per la sfida tra Cska Mosca e Young Boys il pronostico della vigilia appare più che mai chiaro nell’assegnare ai padroni di casa la palma di favorito: basta vedere le quote fissate per il 1x2 del portale di scommesse snai, che ha concesso ai russi la valutazione di 1.77 contro il 4.50 dato ai gialloneri e con il pari quotato a 3.65. Ben poco cambia per la doppia chance ove il successo o il pareggio per i moscoviti è stato quotato a 1.18, con invece l’affermazione dei rossocrociati o l’X valutato a 52.00, mentre la vittoria netta di una delle due formazioni oggi in campo è stata data a 1.25. Per il Gol No Gol infine va detto che il Si è stato dato a 1.67, mentre il No è stato quotato a 2.10: per l’esito del match con valore fissato a 2.5 va detto che un eventuale risultato Over è stato quotato a 1.77, mentre uno Under ha ricevuto la quota di 1.95.

PRONOSTICI E QUOTE

Tempo di verdetti per la Champions League 2017: oggi mercoledì 23 agosto, infatti si disputeranno le ultime partite di ritorno della fase dei play off da cui usciranno i vincitori che parteciperanno poi ai sorteggi della fase a gironi, programmato per domani. Prima però di vedere cosa ci dicono i pronostici fissati alla viglia facciamo un po’ il punto sul programma per scoprire cosa ci aspetta questa sera. Oggi fischio d’inizio per tutti fissato alle ore 20.45: nessun anticipo o posticipo quindi previsto e giocheranno Cska Mosca-Young Boys, Copenaghen-Qarabag, FCSB-Sporting, Liverpool-Hoffeheim e Slavia Praga-Apoel. Vediamo quini ora nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione provando a leggere tra i tanti dati a disposizione per le sfide di questa sera per la Champions League.

PRONOSTICO CSKA MOSCA YOUNG BOYS (ore 20.45)

A Mosca il pronostico arride senza particolare sforzo all Cska Mosca sia per il risultato del match che per il passaggio del turno nella sfida contro i gialloneri dello Young Boys. La compagine russa dopo tutto oltre al fattore campo conta a favore anche il risultato del match di andata fissato per 1-0 (anche se va detto che è stato un autogol dello svizzero Kasim a modificare il tabellone). I numeri sullo stato di forma per convincono non poco: se consideriamo gli ultimi 5 incontri disputati va detto che il Cska Mosca ha raccolto 4 successi e un pari mentre i rossocrociati hanno messo a bilancio 2 sconfitte e un pareggio.

PRONOSTICO COPENAGHEN QARABAG (ore 20.45)

Nella sfida tra Copenaghen e Qarabag pare che occupi un peso speciale il fattore campo nel designare il pronostico del risultato finale: i danesi in casa dopo tutto sono in grado di mettere in campo qualcosa in più è vero ma per gli azeri non sono poche le chance di successo. Il Qarabag dopo tutto ha firmato un buon 1-0 nella sfida di andata che anche se non mette in sicurezza il passaggio del turno è comunque in buon punto di partenza a cui si aggiunge la striscia di 5 vittorie con cui la formazione approda in Danimarca questa sera.

PRONOSTICO STEAUA-SPORTING (ore 20.45)

Quella tra Steaua e Sporting pare una partita dall’esito già scritto, benchè all’andata a Lisbona il tabellone, a sorpresa, non è riuscito a andare oltre allo 0-0 iniziale. Storia e qualità di rosa favoriscono anche in trasferta la compagine portoghese, che registra anche un’ottimo bilancio come stato di forma. Considerano gli ultimi 5 incontri fatti lo Sporting ha realizzato 4 successi e un solo pari, mentre i rumeni dello Steaua a confronto hanno realizzato appena due vittorie nel medesimo periodo.

PRONOSTICO LIVERPOOL HOFFENHEIM (ore 20.45)

Altra sfida che pare non avere alcun dubbio come risultato finale, almeno secondo il pronostico ed è quella di Anfield tra Liverpool e Hoffenheim. Nonostante una prova di gran valore il tedeschi appaiono comunque inferiori tecnicamente e fisicamente rispetto ai Reds di Klopp che ora hanno a loro vantaggio anche il 2-1 realizzato in trasferta nella sfida di andata della Champions League. Sebbene la formazione inglese subisca l’out di Coutinho e Lallana oltre a quello probabile di Clyne, va detto che il Liverpool torna in casa con un buon stato di forma dati i 4 successi rimediati negli ultimi 5 incontri effettuati.

PRONOSTICO SLAVIA PRAGA APOEL (ore 20.45)

Per la partita tra Slavia Praga e Apoel a considerare il fattore campo dovremmo consegnare la palma di favorito solo ai cechi, i quali però questa sera in campo per la Champions League dovrebbero recuperare il 2-0 subito nella partita di andata a Cipro e firmato da De Camarg e Aloneftis, sempre a disposizione anche questa sera. La sfida si annuncia quindi in salita per lo Slavia Praga che inoltre non registra uno stato di forma più così brillante con 1 solo successo e due pari negli ultimi 5 incontri disputati: non va meglio per l’Apoel con due sconfitte e tre affermazioni nel medesimo periodo.

