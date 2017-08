Probabili formazioni/ Real Madrid Fiorentina, le ultime novità live (Trofeo Santiago Bernabeu 2017)

Probabili formazioni Real Madrid Fiorentina (Foto LaPresse)

Real Madrid Fiorentina si gioca per la trentottesima edizione del Trofeo Bernabeu 2017: alle ore 22:45 di mercoledì 23 agosto la Viola va nella capitale spagnola per una partita che, pur essendo amichevole, vale comunque molto per quello che è il prestigio dell’avversario e per le certezze che Stefano Pioli sta cercando in questo complicato avvio di stagione, segnato dalla netta sconfitta sul campo dell’Inter. La partita celebra i 60 anni dalla finale di Coppa dei Campioni che il Real Madrid vinse 2-0 proprio al Bernabeu; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Real Madrid-Fiorentina.

FORMAZIONI REAL MADRID: LE SCELTE DI ZIDANE

Dovremmo vedere in campo un Real Madrid fortemente rimaneggiato, ma con due big comunque in campo: Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo sono squalificati per la prossima partita della Liga, per di più il portoghese salterà altre due gare e dunque ha bisogno di mettere ritmo nelle gambe. Sarà lui l’esterno offensivo a sinistra, in un tridente nel quale Asensio e Lucas Vazquez si giocano il posto di laterale destro mentre Borja Mayoral dovrebbe essere senza sorprese la prima punta. A centrocampo ci aspettiamo di vedere due Marcos Llorente davanti alla difesa, mentre sulla mezzala giocherà quel Dani Ceballos che è stato grande protagonista agli Europei Under 21 e che ha fatto girare la testa a tutte le big del Vecchio Continente. Il ruolo di terzo centrocampista è ancora in dubbio: potrebbe esserci comunque un titolare in campo, il maggiore indiziato in ogni caso resta Kovacic. In difesa, detto di Sergio Ramos, quasi certamente ci sarà Theo Hernandez a presidiare la corsia sinistra, a destra invece potrebbe giocare il giovane marocchino Achraf Hakimi. In mezzo a completare lo schieramento uno tra Nacho Fernandez e Varane, con Kiko Casilla in porta.

FORMAZIONI FIORENTINA: I DUBBI DI PIOLI

La Fiorentina come detto ha bisogno di ritrovare stimoli e certezze: nel 4-3-3 disegnato da Stefano Pioli ci sarà comunque spazio per le seconde linee, a cominciare dal portiere della Primavera Cerofolini promosso quest’anno in prima squadra. In difesa Biraghi e Bruno Gaspar potrebbero occupare le corsie laterali, con in mezzo il possibile “svelamento” di German Pezzella che farà coppia con uno tra Vitor Hugo e Milenkovic. I dubbi maggiori sono in mezzo: possibile che Pioli voglia rivedere all’opera Veretout, ma quasi certamente darà spazio a Badelj che un po’ a sorpresa non ha giocato domenica sera. L’altro ruolo di interno potrebbe dunque essere affidato a Mati Fernandez, tornato dopo il prestito poco brillante nel Milan; anche qui però ci sono alternative, per esempio Ianis Hagi che potrebbe avere una maglia come mezzala. Nel tridente offensivo Babacar spinge per una maglia da titolare; ai suoi lati Pioli potrebbe affidarsi a Federico Chiesa, assente per squalifica a San Siro, e uno tra Zekhnini (già visto per uno spezzone domenica) e Ante Rebic, che invece non ha giocato contro l'Inter. Nel corso della ripresa comunque ci sarà spazio per tutti a prescindere da chi partirà titolare al Bernabeu.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 13 Casilla; 19 Hakimi, 6 Nacho, 4 Sergio Ramos, 15 Theo Hernandez; 24 Ceballos, 18 M. Llorente, 23 Kovacic; 20 Asensio, 21 Borja Mayoral, 7 Cristiano Ronaldo

Allenatore: Zinedine Zidane

FIORENTINA (4-3-3): 22 Cerofolini; 76 B. Gaspar, 31 Vitor Hugo, 20 Ge. Pezzella, 3 Biraghi; 14 Mati Fernandez, 5 Badelj, 17 Veretout; 25 F. Chiesa, 30 Babacar, 11 Rebic

Allenatore: Stefano Pioli

