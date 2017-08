Real Madrid Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Real Madrid Fiorentina, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Fiorentina, alle ore 22:45 di mercoledì 23 agosto, è il classico appuntamento del Trofeo Santiago Bernabeu, che si gioca tutti gli anni; si tratta della 38esima edizione, e il club dei Galacticos ha scelto la Fiorentina come avversario per celebrare il 60esimo anniversario dalla finale di Coppa Dei Campioni che mise di fronte proprio i blancos e i viola. Il 30 maggio del 1957 il Real Madrid trionfò per 2-0 con le reti di Gento e Di Stefano, conquistando la sua seconda Coppa Dei Campioni. Finora il Madrid ha conquistato 26 volte il trofeo Bernabeu e affronta per la prima volta la Fiorentina in questo prestigioso match d'inizio stagione.

REAL MADRID FIORENTINA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TROFEO SANTIAGO BERNABEU

Real Madrid Fiorentina è un'esclusiva di Canale 5, e dunque potrà essere seguita in diretta tv da tutti senza problemi, con in aggiunta la disponibilità della diretta streaming video sul sito Video Mediaset. Informazioni utili in aggiunta arriveranno comunque sul profilo Twitter ufficiale della Fiorentina, all'indirizzo @acffiorentina, e sulla pagina Facebook che trovate su facebook.com/ACFFiorentina.

LA FORMAZIONE DEL REAL MADRID

Visti i numerosi impegni recenti, con le due supercoppe e l'inizio del campionato, il tecnico madridista Zinedine Zidane non dovrebbe schierare la formazione titolare e far rifiatare coloro che hanno giocato di più. Il modulo rimarrà il solito, il 4-3-3 che ha permesso al Real Madrid di conquistare due Champions League consecutive. In porta Kiko Casilla prenderà il posto del titolarissimo Keylor Navas e anche in difesa ci saranno alcuni avvicendamenti, ad esempio quello di Nacho con Raphael Varane al centro, o quello di Dani Carvajal con Jesus Vallejo sulla fascia destra. L'altro centrale difensivo sarà Sergio Ramos, che non può perdersi questa classica, così come Marcelo, al Real Madrid da undici anni e una delle bandiere del club madrileno. A centrocampo i tifosi potranno ammirare nuovamente Mateo Kovacic, che dopo un periodo di ambientamento si sta pian piano ritagliando il proprio spazio nel club più forte al mondo. Con lui ci saranno Dani Ceballos e Marcos Llorente, che permetteranno ai titolari Toni Kroos, Casemiro e Luka Modric di recuperare le energie spese nelle ultime uscite. In attacco praticamente certa la presenza di Cristiano Ronaldo, che dovrà scontare ancora tre giornate di squalifica in campionato dopo l'espulsione rimediata nella gara d'andata della Supercoppa Spagnola. Con lui dovrebbe esserci anche Gareth Bale, che recentemente ha trovato poco spazio viste le esplosioni di Marco Asensio e Lucas Vazquez. Il tridente sarà completato dal giovane Borja Mayoral.

LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

La Fiorentina, reduce da una pesante sconfitta in campionato contro l'Inter, scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Mister Stefano Pioli avrà l'occasione di provare alcuni meccanismi che hanno bisogno di essere rodati. In porta ci sarà Marco sPortiello, protetto dalla difesa composta da Nenad Tomovic, Vitor Hugo, il capitano Davide Astori e Maximiliano Olivera. A centrocampo i due interditori saranno il francese Jordan Veretout e il colombiano Carlos Sanchez, mentre sulla trequarti avranno il compito di svariare il portoghese Gil Dias, il francese Valentin Eysseric e il giovane talento Federico Chiesa. Il ruolo di punta centrale sarà interpretato dal Cholito Giovanni Simeone. Si prevede una splendida cornice di pubblico al Santiago Bernabeu, uno degli stadi più belli d'Europa e del Mondo. Sebbene si tratti di una partita amichevole le squadre ci tengono a far bene e lo spettacolo sarà garantito per tutti coloro che decideranno di seguire la gara dagli spalti. Per vedere l'incontro in televisione invece è necessario essere abbonati all'emittente privata Real Madrid Tv.

© Riproduzione Riservata.