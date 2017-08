Reina al Psg? / Calciomercato Napoli news, offerta irrinunciabile per il portiere spagnolo (23 agosto)

Pepe Reina al Psg? - La Presse

Una delle notizie di calciomercato di oggi è quella del possibile passaggio di Pepe Reina al Paris Saint German. Il Napoli deve pensare in poco tempo in caso di cessione all'acquisto di un sostituto dello spagnolo. L'obiettivo numero uno sembra essere Orestis Karnezis portiere della nazionale greca che l'Udinese ha praticamente messo ai margini della sua rosa in attesa di cederlo, lanciando titolare Simone Scuffet. Ritorna poi d'attualità il nome di Leno del Bayer Leverkusen che era già stato sondato in estate. Non sarà facile però per gli azzurri acquistare un portiere di grandissima affidabilità perché anche l'altro club dovrebbe poi andare a sostituirlo. Non può non essere questo un motivo di riflessione per un Napoli che mai come quest'anno vuole provare a vincere un titolo che manca ormai da troppo tempo. A meno che ci sia qualcosa dietro con qualche calciatore già bloccato da diverso tempo.

REINA AL PSG? OFFERTA IRRINUNCIABILE PER GLI AZZURRI

Pepe Reina al Psg potrebbe diventare realtà. Il portiere ha ricevuto una proposta davvero difficile da rifiutare dal club francese scatenato dopo l'acquisto di Neymar dal Barcellona. Secondo quanto riporta TuttoNapoli.net infatti il club francese avrebbe offerto sette milioni agli azzurri e un biennale con opzione per il terzo anno da quattro milioni netti al calciatore. Va considerato che l'esperto estremo difensore ha il contratto in scadenza tra un anno e che si appresta a compiere tra una settimana trentacinque anni. Un'affare che difficilmente sia il Napoli che il calciatore si lasceranno scappare anche perché Pepe Reina sa bene che il Paris Saint German con grandi investimenti di calciomercato punterà alla vittoria della Champions League dopo il brutto ko contro il Barcellona della scorsa stagione. Reina rimane un portiere di sicura affidabilità e in caso di cessione il Napoli dovrà trovare una calciatore di altrettanta qualità per sostituirlo.

