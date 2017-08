Risultati Champions League/ Diretta gol live score, il ritorno dei playoff (oggi 23 agosto 2017)

Risultati Champions League: in campo il Liverpool (Foto LaPresse)

Le partite di ritorno per i playoff di Champions League 2017-2018 si concludono con le cinque sfide di mercoledì 23 agosto: finalmente stiamo per conoscere le squadre che andranno a formare la fase a gironi del torneo. Domani pomeriggio a Nyon è previsto il sorteggio degli otto gruppi; intanto dobbiamo ancora stabilire quali siano le ultime cinque formazioni qualificate. Tutte le partite di oggi si giocano alle ore 20:45 e sono, nel dettaglio, Copenaghen-Qarabag, Cska Mosca-Young Boys, Liverpool-Hoffenheim, Slavia Praga-Apoel e Steaua-Sporting Lisbona. Ovviamente, come ben sappiamo, vale la regola che dà doppio valore ai gol segnati in trasferta e sono previsti, eventualmente, tempi supplementari e calci di rigore.

REDS E CSKA QUASI AI GIRONI

Di sicuro Liverpool e Cska Mosca hanno un piede nella fase a gironi. Già prima del sorteggio dei playoff queste due squadre godevano dei favori del pronostico per la loro storia e il loro blasone - soprattutto confrontati a quelli dei potenziali avversari - e le partite di andata hanno confermato questa sensazione. Entrambe hanno vinto fuori casa: il Liverpool lo ha fatto di autorità sul campo dell’Hoffenheim, incassando tuttavia un gol che, arrivato nel finale di partita, ha dato un po’ di fiducia ai tedeschi che sanno di avere comunque una montagna da scalare nel tempio di Anfield Road. Il Cska Mosca si è liberato dello Young Boys in extremis, quando sembrava che il pareggio potesse essere il risultato più giusto: i russi dunque vanno nella capitale della Svizzera con la possibilità di pareggiare, e sfrutteranno la loro esperienza per impostare la partita sui binari preferiti. Due squadre quindi che dovremmo ritrovare nella fase finale di Champions League, a meno di crolli che però non sembrano essere contemplati.

RISCHIO SPORTING

Chi rischia invece è lo Sporting Lisbona: i lusitani, malgrado la presenza del navigato Jorge Jesus e una campagna acquisti che ha decisamente dato una dimensione europea alla squadra, non sono stati capaci di andare oltre un misero 0-0 casalingo contro la Steaua. I rumeni adesso sono a Bucarest, e quindi hanno la grande occasione di mettere le mani su una qualificazione che alla vigilia sembrava insperata. Ci crede il Qarabag, che dopo tre partecipazioni consecutive ai gironi di Europa League vuolee fare il passo in più e, forte della vittoria dell’andata, ha grande fiducia al pari dell’Apoel Nicosia, che invece di gol ne ha messi a segno due e va in Repubblica Ceca, sul campo dello Slavia Praga, sapendo di poter agevolmente difendere la sua vittoria. Vedremo comunque come andranno a finire queste partite: potremmo anche vivere delle grosse sorprese nei 90 minuti (e magari di più) che ci attendono questa sera.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 20:45 Copenaghen-Qarabag (andata 0-1)

ore 20:45 Cska Mosca-Young Boys (andata 1-0)

ore 20:45 Liverpool-Hoffenheim (andata 2-1)

ore 20:45 Slavia Praga-Apoel (andata 0-2)

ore 20:45 Steaua-Sporting Lisbona (andata 0-0)

