Slavia Praga Apoel/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Slavia Praga Apoel, Champions League (Foto LaPresse)

Slavia Praga Apoel Nicosia sarà diretta dal serbo Milorad Mazic; ritorno dei playoff di Champions League 2017-2018 in programma mercoledì 23 agosto alle ore 20:45. Questi 90 minuti tra cechi e ciprioti decreteranno chi andrà alla fase a gironi della Champions League ed è innegabile che l'Apoel Nicosia parta nettamente favorito in virtù del 2 a 0 dell'andata, risultato che poteva anche essere decisamente più largo se non ci fosse stato qualche errore di mira di troppo. I cechi dovranno fare una grande partita per riuscire a coronare il sogno di tornare nella massima competizione europea, ma l'obiettivo risulta decisamente difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Slavia Praga Apoel sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione a pagamento del digitale terrestre: appuntamento su Premium Calcio 3 con la possibilità, per tutti gli abbonati, di assistere alla partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Premium Play, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Lo Salvia Praga in campionato è reduce da uno scialbo pareggio contro il Bohemians 1905, segno che la brutta sconfitta rimediata in quel di Cipro ha lasciato scorie pesanti. Nonostante ciò l'avvio in campionato resta positivo e Husbauer e compagni ora sono chiamati almeno ad una prova d'orgoglio davanti ai propri tifosi. Comunque vada questo match il cammino in Champions è stato comunque positivo, con una insperata qualificazione ai danni del Bate Borisov, che partiva decisamente favorito nei pronostici e che invece ha pagato a carissimo prezzo l'aver vinto in casa solo per 2 a 1, vista la sconfitta patita all'andata in quel di Praga per 1 a 0. Lo Slavia quindi si aggrappa anche a questo recentissimo precedente, pur dovendo in questo caso segnare 3 reti tra le mura amiche.

La stagione dell'Apoel Nicosia non è iniziata bene, con la scoppola rimediata in Supercoppa ed i ciprioti hanno seriamente rischiato di uscire dalla Champions nel terzo turno preliminare, dove i rumeni del Viitorul hanno quasi fatto il colpaccio. La squadra di Hagi infatti ha vinto in casa per 1 a 0 e soltanto ai supplementari è capitolata a Cipro: il 4 a 0 finale non deve certo ingannare, perchè l'Apoel Nicosia ha dovuto davvero fare gli straordinari per riuscire a passare il turno. Contro lo Slavia Praga si è però rivista la formazione che nella scorsa Europa League aveva ben impressionato e che in questi ultimi anni si è ritagliata un posto di prestigio tra le formazioni di fascia media del calcio europeo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo Slavia Praga dovrebbe giocare con un 4-3-3 iper-offensivo. L'idea di fondo di Šilhavý appare quella di giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi 90 minuti dove serviranno tre goal senza subirne nemmeno uno per passare il turno. Rispetto al match di andata torneranno a disposizione Marko Alvir e Scuk, così come Hromada e Sykora, che nel match di andata sono partiti dalla panchina. Senza dubbio però l'uomo chiamato a dare qualcosa in più sarà Skoda, che non ha ben figurato nel match di andata. Sul versante cipriota ci sono da segnalare i recuperi di Milanov e Bertoglio, anche se nel 4-2-3-1 di Donis sarà l'eterno De Camargo a guidare la squadra: il centravanti belga ha segnato il primo goal all'andata e vuole assolutamente ripetersi.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Andando a vedere le quote del match si scopre come i bookmakers diano per favoriti i cechi. La Snai quota la vittoria dello Slavia Praga a 1,60 volte la scommessa fatta, mentre una vittoria dei ciprioti viene pagata 6,00 volte la posta. Un pareggio, che farebbe felice l'Apoel, viene pagato dalla Snai 3,75 volte la scommessa fatta.

© Riproduzione Riservata.