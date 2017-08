Steaua Sporting/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Steaua-Sporting (LaPresse)

Steaua Bucarest-Sporting Lisbona, che sarà diretta dall’arbitro Cuneyt Cakir stasera, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida che stabilirà quale delle due squadre accederà alla fase a gironi di Champions League. Lo zero a zero dell'andata in Portogallo lascia la porta aperta a qualunque tipo di risultato. Per lo Sporting Lisbona sarebbe importantissimo ripresentarsi da protagonista nella fase a gironi della massima competizione europea. Certo, c'è da affrontare un avversario dimostratosi più ostico del previsto nel match all'Estádio José Alvalade, con i romeni che sembrano non aver risentito della tempesta societaria dovuta al cambio di dominazione, che li ha formalmente privati del diritto di chiamarsi Steaua Bucarest. Il FCSB ha già superato un turno preliminare in questa Champions League, eliminando peraltro un osso duro come i ceki del Viktoria Plzen, e ora si giocheranno il tutto per tutto per rientrare tra le migliori trentadue d'Europa sfruttando il match casalingo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Steaua Bucarest-Sporting Lisbona, mercoledì 23 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul canale Premium Calcio 1 HD, dal momento che Mediaset anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League, e in diretta streaming video tramite il sito oppure l'applicazione di Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Arena Na?ionala di Bucarest scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Nita Florin a difesa della porta, Enache sull'out difensivo di destra e il brasiliano Maranhao sull'out difensivo di sinistra, con Larie e il serbo Momcilovic al centro della retroguardia. A centrocampo mancherà Pintilii, espulso per doppia ammonizione nel match allo stadio José Alvalade. Al suo posto giocherà l'altro brasiliano William al fianco di Popescu, mentre il portoghese Filipe Teixeira completerà il terzetto di incursori con Tanase e Golofca alle spalle dell'unica punta di ruolo, l'ex interista Alibec.

Risponderà lo Sporting Lisbona con il portiere della Nazionale lusitana Rui Patricio alle spalle del francese Jeremy Mathieu e dell'uruguaiano Coates, centrali di difesa con l'italiano Cristiano Piccini (cresciuto nella Fiorentina, ex Spezia e Livorno) impiegato come terzino destro e l'ex Real Madrid, Fabio Coentrao, impiegato come terzino sinistro. Il capitano Adrien Silva e l'argentino Battaglia copriranno le spalle a centrocampo a Podence, Gelson Martins e all'altro argentino Acuna, mentre come punta centrale sarà confermato l'olandese Bas Dost.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Quote per il match di ritorno dei play off di Champions che lanciano i portoghese verso la fase a gironi, almeno stando alle valutazioni dei bookmaker. Vittoria dello Sporting quotata al raddoppio da Unibet, mentre Betclic propone a 4.10 l'affermazione interna che regalerebbe la qualificazione ai romeni. Bet365 offre invece a 3.50 la quota relativa al pareggio.

