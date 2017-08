Triestina Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Triestina Mestre, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Triestina Mestre sarà diretta dall'arbitro Luca Zufferli e, alle ore 17 di mercoledì 23 agosto, è valida per l'ultima giornata del girone B nella Coppa Italia Serie C 2017-2018. I padroni di casa sono obbligati a vincere con due reti di scarto per ottenere la qualificazione al turno successivo, avendo perso la precedente sfida contro il Sudtirol Alto-Adige per una rete a zero. Il Mestre invece ha battuto gli altoatesini nella prima sfida del girone con un sonoro 3-0, ipotecando di fatto la qualificazione. Ai veneti basterà pareggiare contro la Triestina per avere la certezza del primo posto. Addirittura potranno perdere con un gol di scarto, in quel caso prevarrebbero per la classifica avulsa, avendo una miglior differenza reti rispetto alle avversarie. La vincente del girone B, assieme ad altre nove squadre, si andrà ad aggiungere alle 27 già qualificate di diritto alla fase ad eliminazione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA SERIE C

Triestina Mestre non sarà trasmessa in diretta tv, ma come tutte le partite della stagione di Serie C (campionato e coppa) sarà disponibile sul portale Sportube.tv, che ormai da tempo fornisce la diretta streaming video delle gare (dallo scorso anno è necessario pagare una quota per l'abbonamento al sito).

LE PROBABILI FORMAZIONI

I giuliani, guidati dell'esperto tecnico Giuseppe Sannino, scenderanno in campo con il modulo di gioco 4-4-2, da anni marchio di fabbrica del mister. La formazione dovrebbe rispecchiare quella che fece bella figura allo stadio Adriatico di Pescara, salvo poi perdere con un pirotecnico 5-3. In porta dunque ci sarà Pierpaolo Boccanera, protetto dal terzino destro Gabriele Brandmayr, dal terzino sinistro Luca Pizzul e dai due difensori centrali Roberto Codromaz e Giuseppe Aquaro (quest'ultimo a segno proprio contro il Pescara). I due mediani di centrocampo saranno Alessandro Celestri e Fabio Meduri, sulla fascia sinistra ci sarà il ghanese Davis Mensah e sulla fascia destra Andrea Bracaletti; la coppia di attaccanti infine sarà composta dal brasiliano Carlos França e dal marocchino Rachid Arma, attaccante con un gran fiuto del gol (autore di due reti nella suddetta sfida di Pescara) e fra i migliori centravanti della Lega Pro nelle ultime stagioni.

Il Mestre cercherà di difendere il vantaggio accumulato con la larga vittoria contro il Sudtirol, ma senza chiudersi e rinunciare ad esprimere il proprio gioco. La formazione messa in campo dal tecnico Mauro Zironelli dovrebbe giocare con un 3-4-3; in porta ci sarà l'estremo difensore Alessandro Favaro, mentre i tre centrali difensivi saranno Emanuele Politti, Matteo Gritti e Alessandro Fabbri. Sulla linea mediana i due centrali saranno Stefano Casarotto e Andrea Boscolo, sulle fasce laterali si proporranno a destra Luca Lavagnoli e a sinistra Gianpiero Zecchin. Il tridente offensivo vedrà giocare il brasiliano Felipe Sodinha, che ha ripreso l'attività dopo aver dato l'addio al calcio due anni or sono. I due compagni di reparto saranno Dario Sottovia e Nicolò Pozzebon, che dovranno convertire in rete i palloni che i compagni riusciranno a recapitare nei pressi dell'area di rigore.

LA CHIAVE TATTICA

La chiave tattica della sfida vedrà la Triestina riversarsi fin da subito nella metà campo avversaria. I friulani infatti hanno bisogno non solo di vincere, ma di farlo anche con due gol di scarto per ottenere la qualificazione al primo turno ad eliminazione diretta. L'impresa sembra molto difficile, visto che il Mestre può contare su degli eccezionali contropiedisti, pronti a cogliere impreparata e fuori posizione la difesa triestina.

