Video/ Maribor Hapoel Beer Sheva (1-0): highlights e i gol della partita (Champions League 2017-2018, ritorno)

Video Maribor Hapoel Beer Sheva (LaPresse)

Il Maribor conquista una storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League riuscendo a sconfiggere per 1 a 0 la gara di ritorno contro l'Hapoel Beer Sheva, decisa dalla rete di Viler dopo aver perso la gara di andata per 2 a 1. Gli sloveni prova subito ad attaccare sfiorando il gol Milec, il cui tiro al 8' è finito di non molto sopra la traversa. Al 15' è arrivato il vantaggio dei padroni di casa che è nato da una superba azione personale di Ahmedi che, dopo aver saltato nettamente il proprio diretto avversario, ha messo un pallone teso che ha trovato appostato al limite dell'area Viler che ha scagliato un potente tiro che si è infilato imparablilmente sotto la traversa. Non passano nemmeno due minuti e al 17' il vivace Ahmedi ha sfiorato il raddoppio con un potente tiro a giro che è finito fuori di non molto dallo specchio. Gli ospiti faticano a reagire e riescono ad affacciarsi nell'area avversaria solamente al 40' quando su un cross di Bohar, Tavares ha tentato un colpo di testa che è terminato di non molto sopra la traversa. Il primo tempo si è cosi concluso sul punteggio di 1 a 0.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni e con il Maribor che, nonostante il vantaggio, continua ad attaccare e al 52' va vicino al raddoppio con una bella punizione di Ahmedi che Haimov è riuscito a bloccare. Al 60' sono finalmente gli ospiti ad affacciarsi in avanti con un cross che ha pescato appostato sul secondo palo Ghadir il cui colpo di testa è deviato in corner dal decisivo intervento Suler. Al 77' il neo-entrato Hotic è stato servito in area di rigore alla perfezione ma il numero 10 ha sprecato tutto calciando ampiamente sulla traversa. Gli sloveni riescono a gestire senza soffrire il eccessivamente fino al 90' quando il loro portiere Handanovic ha dovuto compiere un vero e proprio miracolo quando con un gran tuffo si è superato deviando il tentativo di testa di Nwakawme sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Su un altro calcio piazzato ancora NWakaeme al 93' ha tentato un altro tentativo di testa che questa volta l'estremo difensore di casa è riuscito a bloccare.

Il Maribor conquista il pass per la fase a gironi della Champions League eliminando l'Hapoel Beer Sheva per un risultato complessivo di 2 a 2, riuscendo a capitalizzare al meglio il gol segnato in trasferta nella gara di andata. Questa sera i padroni di casa sono riusciti a a vincere di misura grazie ad un gol segnato da Viler in avvio di gara. I padroni di casa non hanno praticamente mai rischiato se non nle recupero quando Handanovic ha dovuto compiere nel recupero.

CLICCA QUI PER IL VIDEO MARIBOR HAPOEL BEER SHEVA (1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017-2017, da sporrmediaset)

© Riproduzione Riservata.