Video/ Rijeka Olympiacos (0-1): highlights e gol della partita (Champions League 2017-2018, ritorno play off)

Video Rijeka Olympiacos (LaPresse)

L'Olympiakos conquista il pass per la fase a gironi sbancando lo stadio del Rijeka per 0 a 1, a decidere la sfina disputata nel nuovissimo Stadion Rujevica è stato Marin al 25' con un bel gol propiziato da un ottimo recupero del pallone Odjidja-Ofoe. I croati iniziano meglio cercando il vantaggio che regalerebbe il passaggio alla fase a gironi della massima competizione già al 10' con una punizione di Misic che Kapino ha bloccato senza troppi problemi. Al 12' è poi Gravanovic ad avere la possibilità di segnare ma, dopo aver ricevuto palla in area di rigore, non è riuscito a fare meglio di calciare con potenza contro il corpo del portiere dei greci. La rete decisiva è arrivata al 25' quando Odjidja-Ofoe ha recuperato un gran pallone sulla trequarti ed ha passato a Marin che ha segnato con un preciso tiro a giro. Non passano nemmeno sei minuti e al 31' è ancora Marin a sfiorare il gol con un bel tiro a giro che viene deviato in corner con un gran balzo di Sluga. Al 34' ancora Marin protagonista con una punizione calciata da posizione defilata che Gillet non ha toccato per una questione di centimetri ma che ha comunque costretto il portiere dell'Olympiakos a deviare in corner con un bell'intervento. Il primo tempo si chiudeva così sul punteggio di 0 a 1.

LA CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con una sostituzione obbligata per i padroni di casa al 52' quando l'infortunato portiere Sluga ha lasciato il posto a Prskalo. Al 55' è ancora Gavranovic ad avere la possibilità di pareggiare ma il numero 17 ha sprecato nuovamente tutto dopo aver ricevuto palla all'interno dell'area di rigore ha calciato con potenza e da distanza ravvicinata che l'attento Kapino è riuscito in qualche modo a respingere. La pressione dei padroni di casa non si protrae più di tanto e al 65' è ancora l'imprendibile Marin a liberarsi sulla sinistra e a servire il neo-arrivato Figueiras il cui tiro a giro è terminato fuori di pochissimo. Gli ospiti riescono senza soffrire eccessivamente e al 93' è Heber a sfiorare il gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato che è terminato fuori di poco. L'Olympiakos riesce quindi nell'impresa di espungare il Rujevica Stadion grazie ad una rete sgenata da Marin che ha così regalato la fase a gironi alla propria squadra.

