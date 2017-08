Video/ Siviglia Basaksehir (2-2): highlights e gol della partita (Champions League, play off ritorno)

Video Siviglia Basaksehir (LaPresse)

Il Siviglia soffrendo conquista il pass per la fase a gironi della Champions League pareggiando la gara di ritorno davanti al proprio pubblico per 2 a 2 contro il Basaksehir. Il vantaggio iniziale di Elia è stato rimontato dalle reti di Escudero e Ben Yedder, ci ha poi pensato Visca nei minuti finali a definire il punteggio conclusivo con una rete che ha illuso per qualche minuto i turchi di poter raggiungere la qualificazione. Gli andalusi iniziano decisamente meglio, gettandosi all'attacco con quasi tutti gli effettivi e già al 2' hanno sfiorato il vantaggio con Correa che liberato in area di rigore alla grandissima da un superbo passaggio verticale ha però sprecato tutto calciando da distanza ravvicinata vedendosi respingere il tentativo col corpo di Babacan. Al 3' è stato poi Bene Yedder a sfiorare il gol quando Mercado ha liberato in area di rigore con una verticalizzazione l'attaccante che ha messo fuori dallo specchio di non molto un potente diagonale.

LO SPUNTO DI MERCADO

Al 14' ancora Siviglia con Mercado che, liberato al limite dell'area di rigore in posizione defilata, ha scagliato una botta che solo il palo è riuscito a respingere. Quando si aspettava il gol dei padroni di casa, è arrivato a sorpresa il vantaggio degli ospiti al 17' quando Adebayor ha liberato in profondità Mossoro che ha messo al centro un potente cross rasoterra che ha trovato tutto solo all'altezza del secondo palo Elia che ha solamente dovuto appoggiare nella porta ormai sguarnita. Dopo aver subito lo svantaggio, gli uomini di Berizzo hanno preso il controllo della gara dominando il possesso del pallone ma faticando a creare grosse opportunità concrete negli ultimi venti metri. E così dopo due minuti di recupero, si è concluso il primo tempo sul sorprendente risultato di 0 a 1.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre con l'immediato pareggio del Siviglia che segna al termine di un avvolgente azione che Navas ha rifinito con un precisissimo cross che ha pescato sul secondo palo l'accorrente Escudero che ha segnato con un colpo di testa. La pressione degli andalusi aumenta dopo aver agguantato la parità e al 67' sfiora il vantaggio con N'Zonzi che dopo uno scambio con Ben Yedder ha calciato fuori da ottima posizione a tu per tu con Babacan. Il gol è nell'aria ed arriva al 75' quando il neo-entrato Nolito si rende protagonista di una spettacolare azione personale che ha concluso con l'assist per Ben Yedder che ha segnato con un preciso diagonale rasoterra. Quando sembrava che la gara fosse ormai indirizzata è arrivato a sorpresa il pareggio del Basaksehir all'83' con Visca che ha sfruttato al meglio la sponda di Adebayor ed ha segnato con una potente conclusione che non ha lasciato scampo a Sergio Rico.

IL PAREGGIO TURCO

La tensione è palpabile ed arriva ai massimi livelli all'88' quando Emre si è guadagnato un calcio di punizione dal limite dell'area: l'ex Inter calcia benissimo sopra la barriera ma la palla viene allontanata dal palo che ha salvato la squadra di casa da una clamorosa eliminazione. Dopo quattro interminabili minuti di recupero il triplice fischio ha decretato il pareggio finale che ha regalato il passaggio alla fase a gironi della massima competizione agli andalusi. Il Siviglia riesce quindi a passare alla fase a gironi soffrendo più del previsto ed evitando per una questione di centimetri una clamorosa eliminazione. La formazione turca invece esce a testa alta da questi preliminari che gli hanno impedito l'accesso alla finale della Champions League e, dopo aver perso davanti al proprio pubblico, hanno pareggiato una bella partita in questo complicatissimo stadio.

