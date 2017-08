Athletic Bilbao Panathinaikos/ Info streaming video-diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato

Diretta Athletic Bilbao-Panathinaikos - LaPresse

Athletic Bilbao-Panathinaikos si gioca giovedì 24 agosto 2017 alle ore 20.45 e sarà una sfida valida per le gare di ritorno dei play off di Europa League: c'è un solo pass a disposizione per le due squadre per accedere alla fase a gironi della competizione, e i baschi si sono portati decisamente in vantaggio andando a sbancare all'andata l'Apostolos Nikolaidis Stadium di Atene con un clamoroso tre a due. Clamoroso perché il Panathinaikos ad inizio ripresa era riuscito a portarsi in vantaggio di due reti, andando a segno con Lod nel primo tempo e con Cabezas nella ripresa. E' arrivata però poi la riscossa del Bilbao, con la doppietta di Aduriz e il gol di De Marcos che nel giro di sette minuti hanno ribaltato completamente la situazione. Dunque al Panathinaikos servirà una vittoria in trasferta con due reti di scarto per capovolgere il discorso e ottenere il passaggio alla fase a gironi di Europa League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Bisogna segnalare a tutti gli appassionati di calcio che Athletic Bilbao-Panathinaikos non sarà visibile in diretta tv in Italia, di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita di Europa League. Come punti di riferimento segnaliamo di conseguenza il sito ufficiale della Uefa e i canali ufficiali delle due squadre sul web e sui social network.

COME ARRIVANO

Entrambe le formazioni hanno iniziato in questo weekend i rispettivi campionati nazionali, col freno a mano tirato in entrambi i casi, avendo ottenuto pareggi piuttosto deludenti in partite sulla carta non impossibili: zero a zero casalingo contro il Getafe per i baschi, uno a uno per i greci sul campo del Platanias. L'Europa diventa un fronte per vivere emozioni più intense per tutte e due le squadre, anche se l’avventura per una delle due squadre finirà già stasera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Estadio San Mamés di Bilbao scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Herrerin a difesa della porta, Exteita al centro della retroguardia al fianco del francese Laporte, mentre De Marcos sarà impiegato in posizione di terzino destro e Balenziaga in posizione di terzino sinistro. Vesga e Benat giocheranno come playmaker arretrati di centrocampo alle spalle di Lekue, Raul Garcia e Iker Munian, di supporto al centravanti Aduriz, decisivo con la sua doppietta nel match d'andata ad Atene. Risponderanno i greci con il tedesco Valchodimos tra i pali, il portoghese Nuno Miguel Pereira Reis sull'out difensivo di destra e lo svedese Hult sull'out difensivo di sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno il brasiliano Moledo e Koutrobis. A centrocampo al fianco del capitano Zeca ci sarà Kourbelis, mentre l'ecuadoriano Bryan Alfredo Cabezas Segura coprirà la corsia laterale di destra e il finlandese Lod la corsia laterale di sinistra. In avanti, ci sarà spazio per l'israeliano Altman, trequartista di supporto all'attaccante svedese Guillermo Federico Molins Palmeiro, schierato come unica punta.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Anche i bookmaker vedono ormai l'Athletic Bilbao superfavorito per accedere alla fase a gironi di Europa League, con bis della vittoria dell'andata per i baschi quotato 1.33 da William Hill, mentre Bet365 quota 5.50 l'eventuale pareggio e Betclic che alza fino a 9.25 la quota per la vittoria greca in trasferta. Athletic Bilbao-Panathinaikos, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 20.45, non sarà trasmessa in diretta tv in Italia né in diretta streaming video via internet, ma sarà possibile seguire la diretta testuale sul web con aggiornamenti in tempo reale sul sito uefa.com.

