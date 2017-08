Calendario Serie C 2018/ Oggi tutte le giornate svelate a Firenze (girone A, B, C)

Calendario Serie C: oggi si svela tutto il campionato (Foto LaPresse)

E’ fissato per giovedì 24 agosto il completamento dei calendari della Serie C 2017-2018. A Firenze (sala conferenze della Lega Pro), all’interno dell’Assemblea dei soci che è stata convocata due settimane fa, verrà svelato il calendario di ciascun girone. Lo si legge nell’ordine del giorno, che consta di ben 10 punti: sarà una sessione molto lunga nella quale verranno anche eletti tre componenti del Consiglio Direttivo, al punto 9 (appena prima delle varie ed eventuali, che sono di rito) si legge “completamento dei calendari”. Non è chiaro in che modo questo avverrà: di sicuro però non dovrebbe essere un sorteggio pubblico e “spettacolare”, come per esempio è successo per Serie A e Serie B.

CAMMINO INCOMPLETO

Fino a qui infatti la Serie C 2017-2018 è incompleta: due settimane fa sono state svelate soltanto le prime tre giornate di ciascun girone. Questo per un problema che, purtroppo, si verifica tutti gli anni: il dover completare gli organici, attendendo eventuali rinunce da parte di certe società che, è successo anche questo, hanno fatto slittare l’inizio del campionato. Questo ha fatto sì che la Lega rivelasse soltanto i primi tre turni del campionato: un escamotage utile per cominciare la stagione entro i termini stabiliti, per poi andare con tutta calma a completare i calendari.

LE NOVITA’ DEL TORNEO

Quest’anno per di più il campionato della terza serie reca con sè varie novità. Intanto il nome: dopo gli anni di Lega Pro torna la vecchia Serie C, la denominazione con cui questa divisione è entrata nell’immaginario collettivo ai tempi delle radioline e di qualche immagine da cogliere al volo in televisione. In più le cinque defezioni hanno portato a sole due riammissioni (Triestina e Rende) ma così facendo i tre gironi sono a numero dispari: 19 squadre per gruppo, e di conseguenza ce ne sarà sempre una che riposerà. Se per promozione (la prima di ogni girone) e playoff (dalla seconda alla decima) non è cambiato nulla, è rivoluzione in coda: per ripristinare il giusto numero di squadre nel 2018-2019 sono state bloccate le retrocessioni.

