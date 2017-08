Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa a Chris Froome, Trentin e Villella leader (6^ tappa, oggi)

Classifica Vuelta 6^ tappa (LaPresse)

Siamo giunti alla 6^ tappa della Vuelta 2017 e anche oggi il tracciato prevede diversi Gpm che modificheranno non poco le cose sia nella classifica generale che nelle altre graduatorie, che ora metteremo sotto la lente di ingrandimento. Il percorso infatti mettere a ben presto allo scoperto le intenzioni dei vari team e sono parecchi i big presenti in lista che potrebbero regalare emozioni a partite dal Chris Froome, ancora leader con l’iconica maglia rossa, benché la concorrenza sia sempre più accanita. I distacchi infatti non sono così importanti anche se va notato che finora tanti uomini di classifica non si sono esposti rimanendo insieme al traguardo finale, risparmiando così le forze in vista delle altre due settimane della Vuelta 2017.

IL PUNTO SULLA GENERALE CON FROOME

Come abbiamo detto, anche alla vigilia della 6^ tappa della Vuelta la classifica generale vede come suo leader ancora il britannico Chris Froome, che ora registra un ritardo su Tejay Van Garderen (in grande rimonta nella fazione di ieri) di appena 10 secondi. Terzo radino della podio virtuale per il colombiano della Orca Esteban Chaves a 11 secondi di distanza mentre è sceso al quarto gradino l’irlandese Nicolas Roche con De La Cruz quinto a 23 seconda. A traguardo di Alcossebre è stato Vicenzo Nibali a perdere più di tutti forse: lo squalo è ora sesto a 36 secondi davanti a Fabio Aru sempre settimo, ma ora con un gap da Froome di 49 secondo. Chiudono la top ten i fratelli Yates con Adam ottavo e Simon nono con il canadese Micheal Woods che è salito alla decima piazza a un minuto e 13” dalla maglia rossa.

LE ALTRE GRADUATORIE

In attesa di dare il via alla 6^ tappa non dimentichiamo le altre graduatorie dove l’Italia si sta coprendo di gloria, a cominciare da quella a punti che dà al suo leader la maglia verde. Qui è l’azzurro della Quick Step Floors Matteo Trentina comandare con ben 49 punti, seguito dallo squalo siciliano Nibali a 31punti: terzo gradino del podio per il vincitore della frazione di ieri il kazako Alexey Lutsenko a quota 29 punti. Un altro corridore che ieri si è coperto di gloria è stato l’italiano Davide Villella, già leader nella classifica della montagna andato in fuga nella graduatoria grazie alla splendida prestazione nella frazione di ieri dove l’alfiere della Cannondale è arrivato davanti in 4 Gpm su 5. Dietro l’azzurro fermo a 30 punti troviamo lo spagnolo Mas Bonet a 11 punti con il francese Geniez al gradino più basso del podio provvisorio. Nella combinata il leader è sempre Froome con 15 punti, ma è Chaves he veste la casacca bianca, dato che il britannico veste già la più prestigiosa rossa.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 18h07'10''

2. Van Garderen (Usa, Bmc) a 10"

3. Chaves (Col, Orica-Scott) a 11"

4. Roche (Irl, Bmc) a 13"

5. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 23”

6. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 36"

7. Aru (Ita, Astana) a 49"

8. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 50"

9. S.Yates (Gbr, Orica-Scott) a 1'09"

10. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'13"

