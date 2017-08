Diamond League 2017/ Zurigo con Tamberi: info streaming video e diretta tv, programma, orario (Atletica)

Diretta Diamond League a Zurigo (LaPresse)

L’Atletica Mondiale torna oggi protagonista oggi giovedi 24 agosto a Zurigo per il penultimo appuntamento della Diamond League 2017: ultime occasioni quindi per molti per mettersi in mostra nel circuito del diamante, non ultimo anche Gianmarco Tamberi chiamato alla prova contrassegnata per il salto in alto. Il saltatore azzurro dopo l’insoddisfacente prova ai Mondiali di Londra 2017 che doveva segnare il suo grande ritorno dopo l’infortunio, non è ancora riuscito a sfondare: che sia questa sera l’occasione regina? Con il marchigiano per sono tanti i protagonisti chiamati a gareggiare a Zurigo, tra cui tanti medagliati agli ultimi Mondiali: da Gaitlin a Barshim, oltre che Elaine Thompson e Schippers, con Spotakova e Mo Farah solo per citarne alcuni.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Vediamo ora nel dettaglio il programma della Diamond League di Zurigo, evento che come al solito sarà anticipato da numerose altre iniziative sia in pista che fuori: sarà quindi una vera festa dell’atletica, con la possibilità di verde anche le giovani leve rossocrociate impegnate in favore gare nazionali. Si comincerà a fare sul serio alle ore 18.25 con la prima prova del diamante del salto triplo femminile cui farà seguito la gara del salto in alto maschile atteso alle ore 18.35 e dove attendiamo alla ribalta il nostro Gianmarco Tamberi. Le prove del diamante poi torneranno protagoniste con il giavellotto e getto del peso femminile in programma rispettivamente alle ore 19.25 e 19.35, mentre il grosso delle prove è atteso dalle ore 20.13 e in poi. Qui di fila infatti avremo le gare del 1500 maschile,200 femminile. 3000 siepi donne e salto in luglio maschile, con i 400 metri ostacoli e il giavellotto maschile di seguito. Alle ore 20.58 ecco la gara dei 800 metri femminili, gustoso antipasto per la prova regina dei 100 metri maschili dove scenderà il pista anche il campione del mondo Gaitlin: a seguire ecco i 5000 metri con Mo Farah a cui faranno seguito i 100 ostacoli donne e i 400 maschili, ultima prova contrassegnata prima della cerimonia di chiusura, in calendario alle ore 22.10.

TAMBERI CI RIPROVA

Sono davvero tantissimi i protagonisti chiamati a dare spettacolo oggi a Zurigo ma tra gli azzurri gli occhi saranno puntato chiaramente su Gianmarco Tamberi atteso alla prova valida per la Diamond League del salto in alto. Finora la stagione del marchigiano di ritorno dal brutto infortunio che lo ha privato del sogno delle Olimpiadi di Rio 2016, non è stata così brillante come le aspettative. Se prima di Londra Gimbo non è riuscito a fare più di 2.28m, ai mondiali il marchigiano non ha trovato una misura valida per la finalissima (chiesti 2.31) migliorando però a 2.29 il proprio personale. Nella precedente tappa della Diamond League di Birmingham Tamberi poi si è dovuta arrendere ai 2.24, saltando però con agilità il 2.20m. Stasera si chiede qualche in più a Gianmarco Tamberi ma anche questa volta la concorrenza sarà agguerrita dato che non mancheranno sia Barshim che Ghazal, rispettivamente oro e bronzo ai mondiali.

INFO TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2017

Ricordiamo che non tutti gli eventi della Diamond League 2017 a Zurigo saranno visibili in tv: spazio verrà comunque concesso all’atletica del diamante dalle ore 20.00 in diretta tv sul canale di Sky Fox Sport al numero del 204 del telecomando della piattaforma satellitare con confermata la diretta video streaming tramite l’app Sky Go dell’appuntamento sopra citato. Consigliamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale della Diamond League (www.zurich.diamondleague.com) per rimanere aggiornati sui risultati live delle varie prove.

