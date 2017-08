Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 6^ tappa: vincitore, percorso (Villarreal-Sagunto, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

La Vuelta 2017 oggi con la sesta tappa Villarreal-Sagunto di 204,4 km vivrà un’altra tappa di media montagna, globalmente simile a quella di ieri: in programma infatti ci saranno ben cinque Gran Premi della Montagna, per un’altimetria caratterizzata da continui saliscendi, anche se stavolta la parte finale della tappa sarà più semplice e quindi sarà più complicato fare la differenza. Possibile dunque in arrivo in volata, con un gruppo abbastanza folto anche se certamente non compatto, perché per i velocisti puri sarà molto difficile arrivare a giocarsi il successo di tappa. La partenza sarà alle ore 12.26 da Villarreal, mentre l’arrivo è atteso a Sagunto indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa interamente nella Comunità Valenciana.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa sesta tappa Villarreal-Sagunto, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Il percorso sarà, come abbiamo già accennato, in perfetto stile Vuelta quando si tratta di vivere queste tappe intermedie: accidentato ma non troppo duro. I primi due Gpm, entrambi di terza categoria, saranno uno di seguito all’altro e potrebbero accendere la bagarre per quanto riguarda gli attaccanti da lontano: l’Alto de Alcudia de Veo al km 48, al termine di 11 km di salita al 3,4% di pendenza media, poi ecco il Puerto de Eslida, al km 59,8, salita di 5,3 km con pendenza media del 5,1%. Discesa, breve falsopiano e poi ecco un altro Gpm di terza categoria: l’Alto de Chirivilla proporrà 7,9 km di salita con pendenza media del 4,1%, scollamento al km 96,6. Lunghissima discesa, man mano sempre più dolce, fino ai piedi della salita successiva: sarà il Puerto del Oronet (km 142,8), quarto Gpm di terza categoria caratterizzato da 6,4 km di salita al 4% di pendenza media. La salita che determinerà le sorti della tappa sarà però il Puerto del Garbí: 9,3 km di salita al 5,1% di pendenza media, l’unico Gpm di seconda categoria in programma oggi, il cui scollinamento sarà al km 168. Attenzione ai primi chilometri della discesa, poi si pedalerà verso l’arrivo di Sagunto. La parte finale della tappa sarà la più facile, sostanzialmente pianeggiante, dunque sono diversi i possibili scenari possibili, dal gruppo che insegue i fuggitivi alla battaglia all’interno di una fuga senza uomini di spicco che potrebbe avere il via libera. Da sottolineare che lo sprint intermedio sarà collocato a Sagunto al km 196,2, dunque a pochissimi chilometri dall’arrivo: un’altra variabile che potrebbe incendiare il finale.

© Riproduzione Riservata.