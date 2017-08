Fenerbahçe Vardar/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fenerbahçe Vardar, Europa League (Foto LaPresse)

Fenerbanche Vardar, che verrà diretta dal polacco Daniel Stefanski, si gioca alle ore 19:30 di giovedì 24 agosto per il ritorno dei playoff di Europa League 2017-2018. Nessuno avrebbe scommesso sulla possibilità per la squadra macedone di giocarsi la qualificazione con la più blasonata squadra turca ed invece nell'andata in Macedonia è successo l'incredibile, con una vittoria per 2 a 0 che mette i turchi decisamente spalle al muro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Zenit Utrecht non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà disponibile una diretta streaming video per assistere a questa partita di Europa League; per le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com, accedendo all'apposita sezione dedicata a questa manifestazione.

IL QUADRO DEL MATCH

Che per il Fenerbahçe questo avvio di stagione sia decisamente complicato lo certifica anche l'andamento in campionato, dove è arrivato l'ennesimo pareggio, stavolta in casa contro il Trabzonspor, a certificare che lottare per le posizioni di vertice risulterà difficile se non si troverà subito la quadratura del cerchio da un punto di vista tattico. La compagine turca dopo questo pari che ha allontanato un altro po'la vetta della classifica, si ributta nell'Europa League, con la consapevolezza di dover fare un'impresa, visto che servirà segnare 3 goal senza subirne. Se così non fosse, la squadra turca dirà addio all'Europa League, iniziata quest'anno dal terzo turno preliminare, dove lo Sturm Graz è stato eliminato senza troppi patemi. In terra macedone è invece arrivato il disastro, causato da un errore di Kjaer che ha dato al Vardar la possibilità di portarsi in vantaggio e poi da un altro errore difensivo, stavolta di Topal. Ora i turchi sono come detto chiamati all'impresa e l'unica nota positiva è il fatto che prima di subire il 2 a 0 avevano dominato contro la compagine macedone, costretta per gran parte del match sulla difensiva.

Il Vardar tuttavia vuole fare la storia e arriva a questo confronto forte di un'ottima prestazione in campionato, dove ha vinto 4 a 0 in casa contro il Pobeda. I macedoni hanno iniziato la stagione dai preliminari di Champions League, dove hanno fatto fuori il Malmoe nel secondo turno di qualificazione, pareggiando in Svezia per 1 a 1 e vincendo in casa 3 a 1. Nel turno successivo hanno sognato contro i danesi del Cophenagen, battuti 1 a 0 in Macedonia, ma poi si sono dovuti arrendere in trasferta, dove è arrivato un secco 4 a 1. Tuttavia la formazione più titolata di Macedonia fin dai preliminari di Champions League ha dato la chiara percezione di essere un cliente decisamente complicato e Van Persie e compagni se ne sono resi conto nel match in Macedonia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

a detto che nel 4-2-3-1 dei turchi mancherà sicuramente Souza, espulso nel match di andata. In forse anche Valbuena, a segno nell'ultima di campionato ma che ha un problema muscolare. Tuttavia il francese dovrebbe stringere i denti e formare il trio che agirà alle spalle dell'eterno Van Persie, che non vuole uscire dall'Europa anzitempo. Ancora in panchina Soldado, appena arrivato dal Villareal. Nei macedoni mancherà sicuramente Grncarov, espulso nella gara d'andata proprio per un fallo su Soldado, ma per il resto la formazione del Vardar dovrebbe essere quella tipo.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che la Snai quota una vittoria del Fenerbahce a 1,12 volte la scommessa eventualmente fatta, mentre un successo dei macedoni è dato addirittura a 20.00. Un pareggio, che farebbe ovviamente sprofondare i turchi nella disperazione, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 8,25 volte l'eventuale scommessa fatta.

