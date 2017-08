Ginevra Sozzi/ Nuova fidanzata di Paulo Dybala: ecco perché è finita con Antonella Cavalieri

Ginevra Sozzi, la nuova fidanzata di Paulo Dybala

Il settimanale Spy, in edicola con il nuovo numero da domani, venerdì 25 agosto, ha svelato i veri motivi della rottura tra il calciatore Paulo Dybala e la fidanzata argentina Antonella Cavalieri: per quale motivo è finita? Nel nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, si svela con uno scatto esclusivo, il perché della crisi e poi chiusura: Ginevra Sozzi. Il calciatore infatti, ha conosciuto un'altra. Lei è una pierre milanese e tra di loro è stato "amore" a prima vista. Secondo la rivista i due, dopo essersi conosciuti, si sarebbero immediatamente piaciuti. I due si sono conosciuti a Formentera, grande luogo d'incontro per vip, calciatori e starlette in cerca di lancio. La loro frequentazione prosegue anche oggi e tutto sembra andare bene. "Quando ho conosciuto Paolo, non sapevo neppure chi fosse. Mi ha corteggiato a suon di messaggini telefonici carini e gesti d'affetto da parte sua, questo sì. Io, lo ammetto, sono stata al gioco anche perché lui mi aveva assicurato che con la compagna era in crisi da tempo", ha dichiarato la ragazza al settimanale, che pubblica anche i selfie che i due si sono scattati insieme nel corso degli ultimi tempi.

Chi è Paulo Dybala? Il calciatore che ha perso la testa per Ginevra Sozzi

Paulo Dybala è un calciatore argentino attualmente attaccante della Juventus di Massimiliano Allegri. Classe 1993, il giovane viene soprannominato in Argentina "La Joya" (il gioiello). "È un giocatore che è due pagine avanti nel manuale del calcio, […] lui è classe pura, non può non fare bene per i colpi che ha e per il calcio che può giocare. […] Paulo è un giocatore vero, uno coi colpi", ha dichiarato il tecnico Gennaro Gattuso durante la conferenza stampa del 2013. Prima della Juventus, il giovane ha giocato nel Palermo dove veniva chiamato amichevolmente "U picciriddu" (il bambino). Solo nel giugno 2015, ha debuttato con la maglia bianconera dopo aver firmato un contratto quinquennale.

