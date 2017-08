Girone Juventus/ Sorteggio Champions League 2018, le avversarie dei bianconeri (oggi 24 agosto)

L'ultima della Juventus in Champions League (Foto LaPresse)

La Juventus è pronta al sorteggio di Champions League: a partire dalle ore 18 anche i bianconeri conosceranno le tre avversarie con cui dovranno confrontarsi nel girone eliminatorio, che come sappiamo durerà da settembre a dicembre e nel quale dovrà chiudere nelle prime due per qualificarsi agli ottavi di finale. Juventus che partecipa alla Champions League per il sesto anno consecutivo, uno per ciascuno degli scudetti vinti: due volte ha giocato la finale ma l’ha sempre persa, soltanto una volta (2013) è stata eliminata dal girone (terzo posto alle spalle di Real Madrid e Galatasaray).

BIANCONERI TESTA DI SERIE

La Juventus è testa di serie nel sorteggio. Dallo scorso anno la UEFA ha disposto che nella prima fascia siano inserite le squadre che hanno vinto i principali campionati nazionali (che sono stabiliti dal ranking per nazione), eliminando la vecchia modalità che seguiva il coefficiente (rimasto attivo ovviamente per determinare la composizione delle altre fasce. Cosa significa? Nello specifico, che i bianconeri non potranno incrociare - oltre che Roma e Napoli, essendo i derby per Paese vietati fino agli ottavi compresi - le altre sette formazioni presenti nella stessa urna. Vale a dire il Real Madrid che ha vinto le ultime due edizioni, Bayern Monaco e Chelsea (che hanno eliminato la Juventus agli ottavi, rispettivamente nel 2016 e 2009), il Benfica (brucia ancora la semifinale di Europa League persa nel 2014), il Monaco con cui Massimiliano Allegri ha superato i quarti 2015 e la semifinale 2017, lo Spartak Mosca e lo Shakhtar Donetsk, che era invece nel girone del 2012 che aveva segnato il ritorno della Juventus in Champions League. Non significa invece che i campioni d’Italia avranno un girone necessariamente morbido.

L’ANNO SCORSO

Il sorteggio del girone di Champions League arriva per la Juventus quasi tre mesi dopo la finale di Cardiff. Un ricordo ancora doloroso: i bianconeri per la seconda volta in tre anni avevano raggiunto l’ultimo atto del torneo, ma esattamente come nel 2015 sono stati sconfitti. Se quella contro il Barcellona era stata vista come una caduta attendibile e comunque onorevole (in pochi avrebbero pronosticato la Juventus in finale quell’anno), il rovinoso 1-4 contro il Real Madrid ha rappresentato un’enorme delusione per quelle che erano le aspettative della vigilia, per una maledizione che aleggia da 21 anni e anche più (sono sette le finali di Champions League perse, cinque delle quali consecutive) e per il modo in cui la squadra è crollata nel secondo tempo. Una sconfitta che ha lasciato anche degli strascichi nello spogliatoio: non c’è ovviamente la controprova, ma è difficile immaginare che con il trofeo in bacheca Dani Alves e, soprattutto, Leonardo Bonucci avrebbero deciso di lasciare Vinovo per accasarsi, rispettivamente, presso Paris Saint Germain e Milan. Tornare in finale sarà complicatissimo per i bianconeri, a cominciare dal dover superare il girone che non è certo fatto scontato.

© Riproduzione Riservata.