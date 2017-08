Girone Napoli/ Sorteggio Champions League 2018, le avversarie dei partenopei (oggi 24 agosto)

L'ultima del Napoli in Champions League (Foto LaPresse)

Il Napoli sta per conoscere le avversarie del girone di Champions League 2017-2018 che usciranno dal sorteggio: finalmente dopo quattro anni una squadra italiana ha superato il playoff e si iscrive alla fase finale. Il Napoli ha eliminato il Nizza, arrivando per la quarta volta ai gironi nel corso della gestione di Aurelio De Laurentiis; questa è la seconda consecutiva e, dopo aver provato a tenere testa al Real Madrid, la speranza legittima dei partenopei è quella di fare ancora meglio. Il gruppo è stato confermato: unità di intenti totale per una squadra che innanzitutto andrà a caccia dello scudetto, ma che ha nei piani anche la Champions League avendo ormai raggiunto un livello di rispettabilità europea.

PARTENOPEI IN TERZA FASCIA

Il grosso punto di domanda sul sorteggio del Napoli è il fatto che i partenopei siano inseriti in terza fascia: questione di pochi punti nel ranking, a complicare la vita ai ragazzi di Maurizio Sarri è stata la vittoria in Europa League del Manchester United, che altrimenti non si sarebbe qualificato ai gironi (nè ai turni preliminari) e che invece ha occupato l’ultimo spot disponibile in seconda urna. Spot che sarebbe stato del Napoli, che ha un vantaggio ampio sul Tottenham; in questo modo invece gli azzurri potrebbero trovarsi a giocare un girone con Barcellona, Atletico Madrid o Psg, ma anche il Borussia Dortmund e le due squadre di Manchester. A oggi però questa squadra appare più competitiva di quanto fosse in passato, dunque anche un eventuale girone di ferro potrebbe non essere così complicato come lo era stato, per esempio, nel 2013 (anno della famosa eliminazione per differenza reti).

DOPO IL NIZZA

Il Napoli arriva al sorteggio dei gironi di Champions League in piena fiducia. La doppia vittoria sul Nizza, al di là del risultato maturato (due volte 2-0), ha evidenziato nettamente quale sia il valore raggiunto dalla formazione partenopea. Una squadra che gioca a memoria e che non rinuncia mai a fare il proprio calcio, a prescindere dall’avversario che ha di fronte; capace di spaventose folate offensive, dà l’impressione di essere ancora più solido nel suo reparto arretrato e ha aggiunto una soluzione ulteriore all’attacco, perchè Arkadiusz Milik è di fatto un acquisto e può alternarsi con Dries Mertens nel ruolo di prima punta. Ecco perchè le avversarie non spaventano: certo il Napoli spera in un sorteggio morbido perchè alcune realtà europee sono ancora comunque superiori, ma sulla partita secca i partenopei se la giocano.

© Riproduzione Riservata.