Girone Roma/ Sorteggio Champions League 2018, le avversarie dei giallorossi (oggi 24 agosto)

L'ultima della Roma in Champions League (Foto LaPresse)

La Roma sta per conoscere le avversarie nel girone di Champions League: il sorteggio è sempre più vicino e la speranza dei giallorossi, naturalmente, è quella di avere un primo turno non impossibile per andare a caccia di ottavi di finale. Rinnovata dall’addio di Luciano Spalletti (e Francesco Totti) e l’avvento di Eusebio Di Francesco, la Roma torna a giocare la fase finale di Champions League dopo due anni: all’epoca era stato il Real Madrid a frenare i sogni di gloria, eliminando la formazione capitolina agli ottavi. Ora staremo a vedere con chi la Roma dovrà giocare un primo turno che ci terrà compagnia da metà settembre a metà dicembre, e dal quale si qualificheranno le prime due di ciascun girone.

GIALLOROSSI IN TERZA FASCIA

La Roma si approccia al sorteggio di Champions League con la terza fascia: i risultati europei delle ultime stagioni non sono stati troppo ficcanti da permettere ai giallorossi di salire di livello. Anzi: la Roma deve ringraziare le eliminazioni precoci di Dinamo Kiev e Ajax, altrimenti avrebbe potuto rischiare di finire in quarta fascia con tutto quel che ne sarebbe conseguito. Per i giallorossi vale comunque lo stesso discorso che si potrebbe fare per il Napoli: ci sono ampi rischi di finire in un girone di ferro (significherebbe anche solo dover giocare contro due big), ma anche possibilità di avere un sorteggio fortunato e dunque un raggruppamento morbido. Sia come sia la squadra di Di Francesco sa di avere il livello giusto per guadagnare gli ottavi a prescindere dalle avversarie contro cui si troverà a giocare, e deve partire da questa certezza per costruire la sua stagione europea.

L’ANNO SCORSO

Come già detto, la Roma torna ai gironi di Champions League dopo due anni: nel 2016 infatti i giallorossi avevano affrontato e perso il playoff, facendosi eliminare dal Porto in un doppio confronto che era giudicato non impossibile. Dunque, Spalletti e i suoi erano finiti in Europa League: erano stati inseriti in un girone con Astra, Austria Vienna e Viktoria Plzen e lo avevano superato senza scossoni, ottenendo il primo posto e arrivando ai sedicesimi dove il 4-0 al Madrigal, contro il Villarreal, aveva spianato la strada per gli ottavi. Poi la Roma aveva incrociato il Lione: i francesi avevano costruito la loro qualificazione vincendo 4-2 (in rimonta) al Parc Olympique Lyonnais. Al ritorno la Roma aveva dato tutto: aveva vinto 2-1 sfiorando a più riprese la terza rete che l’avrebbe proiettata ai quarti, ma aveva dovuto accettare l’eliminazione. Ora si torna nel principale torneo europeo per club: non ci resta che attendere la decisione dell’urna per scoprire come andranno le cose per i giallorossi.

© Riproduzione Riservata.