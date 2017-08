Howedes alla Juventus? / Calciomercato live, servono 20 milioni, Marotta ci pensa

Howedes, difensore Schalke 04 - Instagram

Prosegue la caccia al difensore in casa Juventus. Il club bianconero potrebbe chiudere il calciomercato estivo assicurandosi un nuovo centrale, alla luce della partenza di Leonardo Bonucci, non ancora sopperita. Tanti i giocatori accostati ai campioni d’Italia in carica in queste ultime settimane, a cominciare da Ezequiel Garay, nazionale argentino del Valencia che però non ha mai convinto fino in fondo il management di corso Galileo Ferraris. Si è parlato anche di Diego Godin, nazionale uruguagio di proprietà dell’Atletico Madrid, ma difficilmente i Colchoneros se ne libereranno visto il blocco del mercato, e soprattutto, costa uno sproposito. Ecco quindi spuntare l’idea Howedes, 29enne nazionale tedesco che gioca nello Schalke 04. Uno dei più rocciosi difensori della Bundesliga, potrebbe lasciare il club di Gelsenkirchen in caso dovesse arrivare la giusta offerta.

SERVONO 20 MILIONI DI EURO

Ma a quanto ammonterebbe tale proposta? I tedeschi vorrebbero almeno una ventina di milioni di euro, una cifra non bassa, derivante però dai molti interessi nei confronti dello stesso Howedes, leggasi in particolare dell’Inter, ma anche del Liverpool, che nella serata di ieri ha conquistato l’accesso alla fase finale della Champions League. Per ora non si può parlare di vera e propria trattativa in casa Juventus, ma i sondaggi ci sono stati e il gradimento dei bianconeri nei confronti del giocatore esiste ed è concreto. La sensazione circolante è che la Juventus rimane alla finestra, pronta ad approfittarne nel caso in cui si creasse un pertugio in cui inserirsi e imbastire un’operazione: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

© Riproduzione Riservata.