IBRAHIMOVIC AL MANCHESTER UNITED / Video, Zlatan torna da Mourinho e si prende la 10. Quanti perché per i Reds

Sul valore di Zlatan Ibrahimovic non si può assolutamente discutere, ma sulla scelta del Manchester United ci sono sicuramente diversi punti interrogativi da tirare sù. Perché andare a riprendere un calciatore che era stato praticamente scaricato appena un paio di mesi fa? Come farlo convivere con Romelu Lukaku arrivato per una cifra shock dall'Everton? Lo svedese non rischia di offuscare l'esplosione dei giovani talenti Rashford e Martial? Come sta veramente il ginocchio di Ibra operato alla fine della scorsa stagione? Difficile trovare una risposta per tutti questi interrogativi, facile capire che l'appeal di un calciatore come Ibrahimovic può essere fondamentale anche se vieni da un brutto infortunio e ti appresti a compiere trentasei anni. Molti dei punti interrogativi verranno sciolti, la certezza è che Ibra nemmeno questa volta deluderà e riuscirà a imporsi con grande personalità.

IBRAHIMOVIC AL MANCHESTER UNITED, VIDEO: ZLATAN TORNA DA MOURINHO E PRENDE LA 10

Zlatan Ibrahimovic torna al Manchester United dopo appena un mese e mezzo vissuto da svincolato. L'attaccante svedese torna da José Mourinho e il club inglese ha voluto fare le cose in grandi annunciandolo tramite un video pubblicato su Twitter con lo svedese che indossa la maglia dei Red Devils. Tra le altre novità c'è anche quella legata al numero di maglia perché Ibra indosserà la numero 10 che fino allo scorso anno era occupata da Wayne Rooney quest'estate tornato all'Everton. Lascia così la numero 9 che aveva lo scorso anno che ora è sulle spalle dell'altro nuovo acquisto Romelu Lukaku e si rimette il 10 che aveva già indossato per anni al Paris Saint German. Sicuramente è un colpo importante per la squadra inglese che si riporta a casa un giocatore dal rendimento assicurato e dalla personalità strabordante. Staremo a vedere quale sarà il suo impiego nella nuova squadra di Josè Mourinho.

