INFORTUNIO BONUCCI / Grande paura per il centrale del Milan, barella in campo e...

E' proprio in partite come Shkendija-Milan che si capisce quant'è importante Leonardo Bonucci per questo Milan e per questo in molti si sono spaventati per un suo possibile infortunio. Il difensore ex Juventus comanda la difesa, ma soprattutto è capitano vero e fa valere la fascia che la società ha deciso di apporre al suo braccio destro. Con tanti giovani dentro, anche grazie al 6-0 della gara d'andata, Leonardo Bonucci ha messo in mostra la sua personalità. Consigli e tanti piccoli insegnamenti sono stati quelli che ha dato soprattutto ai vicinissimi Calabria e Zanellato che stanno giocando una partita incredibile. Vedremo quale sarà la stagione di Bonucci, ma è difficile ipotizzare che in questo Milan non sia lui il protagonista assoluto e a Torino già qualcuno lo rimpiange dopo il possibile arrivo del sicuramente meno blasonato Howedes.

INFORTUNIO BONUCCI, GRANDE PAURA PER IL CENTRALE DEL MILAN E BARELLA IN CAMPO

Leonardo Bonucci ha fatto correre cinque minuti di terrore a tutti i tifosi rossoneri che stanno seguendo la gara di ritorno del preliminare di Europa League Shkendija-Milan. L'infortunio accorso al centrale rossonero infatti ha richiesto l'improvviso ingresso in campo della barella che ha fatto per un attimo temere per il peggio. Il calciatore era andato giù perché calciando lontano un pallone aveva colpito di riflesso il piede teso di un avversario. Un colpo duro che però per fortuna non ha avuto conseguenze tanto che Leonardo Bonucci ha rifiutato di uscire sulla barella, ma si è recato a bordocampo con le sue gambe evidenziando solo una forte contusione al piede con cui aveva colpito l'attaccante della squadra avversaria. I minuti seguenti hanno dimostrato come il calciatore sia in ottime condizioni e come il colpo non abbia creato davvero nessuna conseguenza.

