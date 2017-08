Italia Grecia/ Streaming video e diretta tv, risultato live (Basket, Torneo Acropoli 2017)

Diretta Italia Grecia, Torneo Acropoli di basket (Foto LaPresse)

Italia Grecia, alle ore 20:00 di giovedì 24 agosto, è la seconda partita del Torneo Acropoli 2017; rappresenta anche, per gli Azzurri del basket, la penultima partita di preparazione agli Europei che ormai sono sempre più vicini. Italia e Grecia sono due squadre piuttosto simili: entrambe hanno vinto due ori europei e non sono quasi mai riuscite a incidere a livello mondiale, rispetto agli ellenici noi abbiamo conquistato un argento olimpico. L’evoluzione dei due movimenti ha portato entrambi a un calo strutturale a partire dagli anni Novanta: possiamo infatti identificare nel biennio 2004-2005 il momento cui le nazionali che si sfidano oggi hanno iniziato un processo di declino che oggi le pone come le outsider in Europa, vale a dire squadre che non partono per vincere ma sicuramente possono dare fastidio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI BASKET

Italia Grecia, come tutte le altre partite della nazionale di basket, sarà un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla televisione satellitare: il canale è Sky Sport 2 e in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita del Torneo Acropoli 2017 anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

AZZURRI IN CRESCITA

L’Italia che approccia la partita contro i padroni di casa della Grecia sembra essere in crescita: vero che ha perso le ultime tre amichevoli, ma a differenza di quanto era accaduto contro Belgio e Francia la sconfitta contro la Serbia è stata tutto sommato onorevole. Gli Azzurri sono rimasti in partita per tutto il tempo, contenendo il divario; la Serbia, pur spuntata dalle tante assenze di peso, rimane una nazionale piena di talento. Sicuramente Ettore Messina deve lavorare su alcuni aspetti specifici: intanto il gioco corale (spesso e volentieri ci affidiamo ancora alle individualità, in questo senso Marco Belinelli è chiamato a un certo tipo di consegna), poi l’impatto sotto i tabelloni (il ritorno di Marco Cusin potrebbe essere importante da questo punto di vista, anche se le sue condizioni sono da valutare) e infine, soprattutto, la tendenza a calare ritmo e intensità nel secondo tempo delle partite. Siamo comunque sulla buona strada, e questo test potrà darci altre indicazioni interessanti.

GLI AVVERSARI

La Grecia ha perso in un colpo solo o quasi i suoi grandi talenti. E’ finita l’era di Dimitris Diamantidis e Vassilis Spanoulis, due dei migliori playmaker europei degli ultimi anni; il secondo gioca ancora nell’Olympiacos, ma ha dato l’addio alla nazionale tempo fa. Agli Europei la stella sarebbe dovuta essere Giannis Antetokounmpo, già grandissimo protagonista in NBA con i Milwaukee Bucks; il greco però si è infortunato e non sarà presente, al pari di Kosta Koufos (centro dei Sacramento Kings). Resta però una squadra dal roster profondo e che ha troppo basket nelle sue vene per steccare l’appuntamento; il girone con Francia e Slovenia è sicuramente superabile anche contando le assenze, perchè giocatori come Nick Calathes, Ioannis Bourousis, Georgios Printezis e Kostas Papanikolaou sono troppo esperti (da anni giocano in Eurolega) per farsi sorprendere.

