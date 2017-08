Marsiglia Domzale/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Marsiglia Domzale, Europa League (Foto LaPresse)

Marsiglia-Domzale, che sarà diretta dall'israeliano Orel Grinfeld, si gioca giovedì 24 agosto alle ore 20.45 e sarà una sfida che stabilirà, nel ritorno dei play off di Europa League 2017-2018, che stabilirà quale delle due squadre accederà alla fase a gironi della competizione. Sulla carta la formazione francese sembrerebbe nettamente favorita, ma nel match d'andata disputato allo Stadion Stožice di Lubiana gli sloveni hanno dato più filo da torcere del previsto ai transalpini, passando in vantaggio con Vetrih e subendo solo nella ripresa il pari di Sanson, che permette di fatto al Marsiglia di passare il turno anche con uno zero a zero casalingo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Marsiglia Domzale non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà disponibile una diretta streaming video per assistere a questa partita di Europa League; per le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com, accedendo all'apposita sezione dedicata a questa manifestazione.

La squadra di Rudi Garcia punterà sicuramente a fare di più, considerando che anche nel precedente turno preliminare di Europa League contro l'Oostende era arrivato un pareggio in trasferta e una vittoria in casa per l'Olympique. Il Domzale è arrivato a questo punto superando in precedenza ben tre turni preliminari in Europa League. Dopo aver battuto gli estoni del Flora Tallinn e gli islandesi del Valur, nel terzo turno gli sloveni hanno compiuto una grande impresa eliminando una quotata formazione della Bundesliga tedesca, il Friburgo, ribaltando in casa il ko di misura dell'andata. Dunque per il Marsiglia ci sarà da fare attenzione, per evitare una beffa che priverebbe una squadra, partita con grandi ambizioni anche nella Ligue 1 francese, della ribalta europea sempre importantissima anche a livello di immagine e di introiti economici.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Marsiglia sarà schierato con Mandanda tra i pali, il giapponese Sakai sull'out difensivo di destra e l'ex juventino Evra sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Sertic e Rami. Sanson, il brasiliano Luiz Gustavo e Maxime Lopez formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per l'argentino Ocampos, per Thauvin e per Germain. Risponderà il Domzale con Milic alle spalle di Blazic, Klemendic e Sirok, titolari nella difesa a tre. I centrali di centrocampo saranno Vetrih, il macedone Husmani e il bosniaco Ibricic, mentre sul fronte offensivo giocheranno Bizjak e Firer.

Moduli invariati rispetto al match d'andata, col tecnico ex Roma, Rudi Garcia, che schiererà il Marsiglia con il 4-3-3, mentre Rozman, tecnico sloveno del Domzale, opterà per il 3-5-2. La partita d'andata si è dimostrata più equilibrata del previsto e per il Marsiglia servirà una prestazione concreta per evitare un'eliminazione che sarebbe clamorosa. Nel nuovo campionato sloveno il Domzale ha ottenuto nove punti in sei partite, già staccato di sette lunghezze dalla coppia di testa composta da Olimpia Lubiana e Maribor. Nella Ligue 1 due vittorie e un pareggio per il Marsiglia, che dopo aver battuto Dijon e Nantes ha pareggiato in casa domenica scorsa contro l'Angers.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Secondo le agenzie di scommesse, il Marsiglia dovrebbe chiudere in casa la pratica slovena, nonostante le difficoltà evidenziate all'andata. Vittoria interna quotata 1.18 da Bet365, mentre l'eventuale pareggio viene quotato 6.50 da William Hill e Unibet moltiplica per 20.00 quanto investito sul successo esterno che regalerebbe la qualificazione agli slavi. Marsiglia-Domzale, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 20.45, non sarà trasmessa sui canali italiani né in diretta tv né in diretta streaming video via internet. Ci sarà però la possibilità di seguire l'incontro con la diretta testuale sul sito ufficiale della federazione europea, uefa.com.

© Riproduzione Riservata.