NICCOLÒ ZANELLATO/ Video, ecco chi è il centrocampista classe 1998 del Milan che Montella lancia da titolare

Vincenzo Montella lancia Niccolò Zanellato

Chi è Nicolò Zanellato? Stasera si gioca Shkendija-Milan per il ritorno dei preliminari di Europa League. Vincenzo Montella arriva al match forte del 6-0 raccolto una settimana fa allo Stadio San Siro di Milano. E' così che potrebbe fare un po' di turnover dando spazio a giovani calciatori in cerca di lustro. Dovrebbe essere titolare il giovanissimo Niccolò Zanellato visto anche l'infortunio patito da Lucas Biglia che ha tolto un uomo lì in mezzo per diverso tempo. Il classe 1998 potrebbe essere preferito non solo a Riccardo Montolivo, ma anche all'altro giovane fenomeno Manuel Locatelli. Una scelta che conferma la voglia del Milan di lanciare anche i giovani provenienti dalla sua Cantera. Tra questi Zanellato potrebbe essere solo il primo di una lunga lista, visto che la squadra quest'anno da Gennaro Ivan Gattuso è formata da grandissimi talenti. Chissà poi che la gara non possa aprire profili importanti di calciomercato per Zanellato che in caso di club interessato a farlo giocare titolare tra Serie B e A potrebbe anche partire in prestito. Di lui in conferenza stampa Vincenzo Montella ha detto: "E' un giovane che si allena con noi da diverso tempo. Vogliamo dargli fiducia e conoscenza. Io sono sempre aperto quando ci sono questi prospetti".

Chi è Niccolò Zanellato? Se la saranno chiesta in molti questa cosa dopo aver scoperto che stasera nella sfida Shkendija-Milan di Europa League potrebbe giocare titolare. Nato a Milano il 24 giugno del 1998 il centrocampista è abile a giocare sia da regista basso che da interno di centrocampo. Al momento Transfermarkt lo valuta attorno ai 150mila euro, cifra destinata già da stasera, in caso di buona prestazione, a lievitare considerevolmente. Il Milan sta sicuramente lavorando molto sui giovani e Niccolò Zanellato segue quanto visto con Manuel Locatelli nella scorsa stagione. Va sottolineato che nel settembre di un anno fa il Milan ha deciso di investire su di lui facendogli firmare un contratto fino al giugno del 2019 dopo aver raggiunto il traguardo della maggiore età. Vedremo come giocherà stasera e se riuscirà a trovare continuità durante l'arco di una partita che anche se già decisa dal 6-0 dell'andata rimane un match di Europa League.

