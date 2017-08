Pagelle/ Shkendija-Milan: i voti della partita (Europa League, ritorno playoff - 1° tempo)

Pagelle Shkendija Milan - LaPresse

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Shkendija-Milan, partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League 2017-2018, diamo i voti ai protagonisti di questi primi quarantacinque giri di lancette. Con il 6 a 0 dell'andata i rossoneri hanno già messo in cassaforte da una settimana il pass per la fase a gironi e approfittano della gara di stasera per accumulare ulteriori minuti nelle gambe, padroni di casa disastrosi in fase difensiva e già al 4' rischiano di far segnare Cutrone (7) che non riesce però a sfondare il muro della squadra avversaria. L'appuntamento con il gol è comunque rimandato di pochi minuti, il numero 63 di Montella al 13' si accentra e da posizione defilata trova l'angolino trafiggendo Zahov (6,5) che successivamente sarà bravissimo a negare il raddoppio al generoso André Silva (6,5). Anche il Milan sbanda un po' dietro, Radeski e Ibraimi cercando la porta senza però creare grossi grattacapi a Storari (&). La seconda frazione di gioco sarà poco più di un test per il Milan mentre lo Shkendija proverà a segnare almeno il gol della bandiera.

VOTO SHKENDIJA 5 - Qualche spunto interessante in fase offensiva ma la difesa è a dir poco imbarazzante, se i giocatori del Milan lo volessero potrebbero siglare un'altra goleada anche stasera.

MIGLIORE SHKENDIJA: ZAHOV 6,5 - Bellissima la parata su André Silva con la quale nega al portoghese la gioia del 2 a 0.

PEGGIORE SHKENDIJA: TEQJA 5 - Qualche buona chiusura ma il modo in cui perde palla a inizio gara, senza essere pressato da nessuno e scivolando come se avesse messo il piede su una buccia di banana è allucinante.

VOTO MILAN 6,5 - I rossoneri trovano il modo di sbloccare la contesa con Cutrone, dopodiché si rilassano e non si può certo fargliene una colpa dopo la vittoria tennistica di sette giorni fa.

MIGLIORE MILAN: CUTRONE 7 - Un gol e una grande occasione a inizio gara, il numero 63 continua a essere l'incubo delle difese avversarie.

PEGGIORE MILAN: JOSE' MAURI 5 - Un apertura sbagliata e un pallone perso che per poco non portano lo Shkendija in vantaggio quando il punteggio era ancora sullo 0-0. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.