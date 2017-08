Probabili formazioni/ Shkendija Milan: quote, le ultime novità live (Europa League 2017-2018)

Probabili formazioni Shkendija Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Shkendija Milan va in scena tra poche ore: alle 20:45 i rossoneri sono di stanza in Macedonia, dove si apprestano a giocare il ritorno dei playoff di Europa League. Una partita che ormai non ha più nulla da dire ai fini della qualificazione ai gironi: una settimana fa il Milan ha vinto con uno schiacciante 6-0 chiudendo subito i conti. Allo Shkendija non resta che provare a centrare un risultato utile e prestigioso a prescindere; i macedoni potrebbero anche diventare la prima squadra in grado di segnare un gol ai rossoneri in questo avvio di stagione. Ora però andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Shkendija Milan.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Ovviamente Milan nettamente favorito secondo i bookmaker che hanno stilato le quote: vediamo in particolare la Snai, che ci parla di un segno 2 (vittoria rossonera) che vale 1,27. Già letto così il dato è indicativo; lo diventa di più scoprendo che il segno 1 per la vittoria interna dello Shkendija vale 9,25. Non arriva in doppia cifra, ma è comunque piuttosto alto; così anche il segno X per il pareggio, che vi farebbe guadagnare 5,75 volte la somma che avrete deciso di giocare.

FORMAZIONI SHKENDIJA: LE SCELTE DI OSMANI

Qatip Osmani, allenatore dello Shkendija, si trova di fronte a un dilemma: di poco conto per questa partita, ma tecnicamente importante per le partite che stanno per arrivare. Ovvero: far giocare i titolari o dare spazio alle seconde linee, visto il risultato? Sulla carta, una sconfitta per 6-0 va “onorata”, e dunque alla seconda opportunità contro il Milan si dovrebbe provare a prendersi un buon risultato. Andiamo dunque con i giocatori che sono stati impiegati all’andata: ricordiamo che una settimana fa Osmani aveva schierato una linea con Todoroski e Celikovic esterni, Bejtulai e Cuculi centrali a protezione del portiere Zahov, destinando alla cerniera mediana il solito duo composto da Alimi e Totre e facendo giocare il capitano, Hasani, a navigare tra le linee potendo fare da supporto alla prima punta Besart Ibraimi, con l’ausilio dei due esterni Abdurahimi, che partiva da sinistra, e Radeski. Rispetto a questa formazione qualcosa potrebbe cambiare; bisogna valutare per esempio uno Stenio Junior che rientra dalla squalifica e che potrebbe prendersi una maglia sulla trequarti, mentre per la difesa potrebbe tornare utile il centrale Teqja che può sostituire Cuculi, ammonito nella partita di andata. Scelte che in ogni caso Osmani si riserverà per gli ultimi istanti disponibili prima della partita.

FORMAZIONI MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

Ragionamento simile per il Milan che, forte dei sei gol di San Siro, preparerà a partire da stasera la partita contro il Cagliari: tuttavia è chiaro che l’allenatore rossonero non potrà presentare gli stessi undici che giocheranno domenica, e che questa sfida in Macedonia può essere utile per dare campo a chi finora è stato maggiormente sacrificato. Significa nei fatti che Abate e Calabria potrebbero essere i terzini titolari, con Gustavo Gomez che si potrebbe prendere una maglia al centro della difesa (ma attenzione al rientro di Alessio Romagnoli); significa anche che per il ruolo di playmaker basso continuerà l’alternanza tra Locatelli e Montolivo, con il primo che avendo giocato a Crotone appare destinato alla panchina. Montolivo però potrebbe essere dirottato sulla mezzala: ad ogni modo oggi sembra essere il momento giusto per vedere all'opera Niccolò Zanellato, giovane della Primavera che potrebbe e dovrebbe avere una chance da titolare. In attacco invece è arrivato Kalinic, che però ovviamente non è disponibile per la trasferta in Macedonia: la prima punta dovrebbe essere André Silva come già successo all’andata, Suso e Borini in questo momento non hanno alternative dalla panchina (ci sarebbe Niang, che però è in odore di cessione) ma attenzione alla possibilità di vedere il 3-5-2 dall'inizio, quindi con André Silva e Cutrone schierati insieme dal primo minuto.

IL TABELLINO

SHKENDIJA (4-2-3-1): 1 Zahov; 77 Todorovski, 4 Bejtulai, 21 Teqja, 13 Celikovic; 5 Alimi, 8 Totre; 18 Stenio Junior, 10 Hasani, 90 Abdurahimi; 7 B. Ibraimi

A disposizione: 30 Avdyli, 16 Murati, 6 Cuculi, 19 Bojku, 14 Radeski, 17 Zejnulai, 25 Sheftiti

Allenatore: Qatip Osmani

Squalificati: -

Indisponibili: Vujcic

MILAN (3-5-2): 30 Storari; 15 Gustavo Gomez, 19 Bonucci, 17 C. Zapata; 12 A. Conti, 79 Kessie, 18 Montolivo, 45 Zanellato, 31 Antonelli; 9 André Silva, 63 Cutrone

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 13 A. Romagnoli, 2 Calabria, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 8 Suso, 11 Borini

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Lucas Biglia, Bonaventura

