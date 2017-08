Pronostici Europa League/ Le scommesse e le quote delle partite di ritorno: Shkendija Milan

Pronostici Europa League (LaPresse)

Tempo i verdetti per i play off di Europa League: si giocano infatti oggi giovedì 24 agosto 2017 tutte le 22 partite in programma per il ritorno di questa ultima fasce preliminare del secondo torneo continentale per club. Prima però di vedere cosa ci dicono i pronostici per questo match dove spicca la sfida tra Shkedja e il Milan di Vincenzo Montella, facciano un attimo il punto sul calendario. Come detto saranno ben 22 i campi oggi protagonisti, con il primo fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 tra Aek Larnaca e Viktoira Plzen e l’ultimo atteso per le ore 21.05 tra Australia Vienna e Osijek. Tanti i top club impegnati e desiderosi di accedere al prossimo sorteggio per la fase a gironi dell’Europa League, non ultimo il Milan di Montella: i rossoneri però hanno ben ipotecato il passaggio del turno con un 6-0 schiacciante nel match d’andata a San Siro. Andiamo quindi a vedere i pronostici e le scommesse sui vincitori delle partite, facendo particolare attenzione alcune squadre più note impegnate stasera.

ATTENZIONE ALLO ZENIT DI MANCINI

Tra le prime formazioni a scendere in campo spicca quella del Maccabi Tel Aviv che stasera sarà chiamato a giocare in casa contro gli austriaci dell’Altach e qui i padroni di casa forti anche dell’1-0 realizzato all’andata non dovrebbero avere problemi a passare il turno: stessa situazione anche per il Salisburgo che affronterà in casa il Viitoruil partendo dal 3-1 fissato nella prima partita in terra rumena. Il pronostico vede in avanti tra le squadre stasera padrone di casa anche lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini: il club russo ha il favore del pronostico sia per rosa che per fatte campo ma va detto che nella prima sfida contro gli olandesi dell’Utrecht sono stati gli Oranje a vincere per 1-0.

PASSEGGIATA PER IL MILAN

Una sfida che invece si annuncia appena più aperta è quella tra Athletic Bilbao e il Panathinaikos: gli spagnoli sono favoriti dalle quote ma non va dimenticato che in terra greca il risultato fu molto combattuto e solo alla fine fissato sul 3-2 per i biancorossi. Non dovrebbe fare fatica invece il Marsiglia atteso in casa contro gli sloveni del Domzale, anche se la partita di andata aveva visto il tabellone fermo solo sull’1-1: come i francesi anche i rossoneri di Montella, che però avevano già messo in sicurezza il passaggio del turno vincendo conto lo Shkendija in casa pochi giorni fa per 6-0. Esito aperto invece per la partita tra Rosenborg-Ajax: i lancieri hanno una rosa qualitativamente migliore ma scontano stasera il fattore campo avverso e specillante la sconfitta patita in casa per 1-0. Sulla parte finale del calendario altro pronostico annunciato è quello tra i croati dell’Hajduk Split e i britannici dell’Everton: le Toffees, hanno messo in sicurezza la partita in casa per 2-0 e anche in trasferta non dovrebbero avere troppi problemi a trovare la qualificazione al sorteggio di Europa League.

