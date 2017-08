ROBERTO CARLOS IN CARCERE/ Il calciatore non paga gli alimenti ai figli: la sentenza lo inchioda

Roberto Carlos (Foto da Facebook)

Per una volta Roberto Carlos capirà cosa significa essere colpito da un bolide, uno di quelli che era solito scagliare su calcio di punizione quando era ancora in attività. L'ex calciatore del Brasile, infatti, nelle ultime ore è stato raggiunto da una brutta notizia: il tribunale di San Paolo lo ha infatti condannato al carcere per non aver pagato gli alimenti alla figlia Rebeca, nata in Messico, per un periodo di due anni. Le versioni dei giornali, però, sono discordanti: se Sport fa sapere che Roberto Carlos è in difetto nel pagamento degli alimenti "solo" con Rebeca, El Mundo rincara la dose e parla addiriittura due bambini, entrambi nati dal matrimonio con l'ex moglie Barbara Thurler. Roberto Carlos è padre di 9 figli: l'ultima bambina (Maria) è nata a luglio dalla sua relazione con la compagna Mairana, che già gli ha dato Manuela. Con la prima moglie, oltre a Rebeca, l’ex terzino nerazzurro ha avuto tre figli (Roberta, Giovanna e Roberto Carlos, figlio adottivo). Gli altri 4 figli sono nati tutti da relazioni differenti.

IL MANDATO DI CATTURA

Nonostante la sentenza del tribunale, però, Roberto Carlos è ancora in libertà: come mai? Il motivo è che la sentenza che obbliga l'ex terzino di Inter e Real Madrid a finire dietro le sbarre diventerà effettiva soltanto al ritorno in patria del brasiliano. Roberto Carlos attualmente è ambasciatore dei galacticos in Asia e Oceania, ma vive in Spagna dove svolge il ruolo di opinionista televisivo. Per evitare che l'ex giocatore sfugga alla sentenza, media brasiliani riportano che sarebbe pronto ad essere spiccato anche un mandato di cattura internazionale, un atto che porterebbe ad agire le stesse autorità spagnole. Roberto Carlos, che deve una somma intorno ai 20.000 dollari, si è sempre giustificato dicendo di avere alcuni problemi finanziari. Evidentemente il tribunale non gli ha creduto e adesso la vecchia conoscenza dell'Inter è stato messo di fronte alle proprie responsabilità.

