Risultati Europa League/ Diretta gol live score, il ritorno dei playoff (24 agosto 2017)

Risultati Europa League: in campo anche l'Everton (Foto LaPresse)

Pronti a vivere le partite di ritorno nel playoff di Europa League 2017-2018: l’ultima giornata dei turni preliminari, giovedì 24 agosto, completerà finalmente il quadro delle partecipanti della fase a gironi il cui sorteggio è previsto per domani. Come sempre turno lungo, perchè sono 22 le partite che ci attendono: diciamo subito che il Milan giocherà in casa dello Shkendija alle ore 20:45. Si parte alle ore 18 con Aek Larnaca-Viktoria Plzen; si chiude alle 21:05 con Austria Vienna-Osijek.

FORMALITA’ ROSSONERA

Per il Milan la partita in Macedonia è una questione formale: all’andata i rossoneri hanno vinto 6-0 dando dimostrazione non solo del loro valore offensivo, ma anche del diverso potenziale tra le due squadre. Che lo Shkendija potesse fare la parte della vittima era piuttosto acclarato, ma la squadra di Vincenzo Montella ha fatto anche più di quanto le veniva chiesto dominando a San Siro, confermando la voglia di tornare a grandi livelli e rendendo questo ritorno una passeggiata di salute. Il Milan, come è giusto che sia, guarda già alle prossime sfide: quelle di campionato per provare a costruire una classifica credibile e proiettata verso lo scudetto, quelle di Europa League che verranno per testare le possibilità di arrivare in fondo anche nel Vecchio Continente.

LE ALTRE PARTITE

Altre squadre hanno ottenuto risultati che le lasciano piuttosto tranquille in vista del ritorno: tra queste il Salisburgo, che ha impiegato qualche minuto per studiare il Viitorul ma poi ha segnato tre gol fuori casa, e adesso torna in Austria potendosi permettere di perdere anche 0-2. In trasferta ha segnato tre gol anche l’Athletic Bilbao, che nel giro di meno di 6 minuti ha rimontato il Panathinaikos: per quello che si è visto una settimana fa potrebbe comunque esserci una partita equilibrata, la realtà è che i baschi appaiono decisamente superiori. Possibilità di ribaltare l’esito dell’andata le ha l’Ajax, che fronteggia una clamorosa eliminazione dopo aver perso in casa contro il Rosenborg; spera anche il Fenerbahçe, che però per qualificarsi avrà bisogno di un 3-0 ai danni del sorprendente Vardar. Non dovrebbero avere problemi l’Everton (2-0 all’Hajduk Spalato a Goodison Park) e l’Olympique Marsiglia, che però in Slovenia ha leggermente steccato pareggiando 1-1 contro il Domzale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 18:00 Aek Larnaca-Viktoria Plzen (andata 1-3)

ore 18:45 Dinamo Kiev-Maritimo (andata 0-0)

ore 19:00 Ostersund-Paok (andata 1-3)

ore 19:00 Sheriff-Legia Varsavia (andata 1-1)

ore 19:00 Zenit-Utrecht (andata 0-1)

ore 19:00 Olexandriya-Bate Borisov (andata 1-1)

ore 19:00 Maccabi Tel Aviv-Altach (andata 1-0)

ore 19:00 Salisburgo-Viitorul (andata 3-1)

ore 19:30 Suduva-Ludogorets (andata 0-2)

ore 19:30 Fenerbaçe-Vardar (andata 0-2)

ore 20:00 Videoton-Partizan Belgrado (andata 0-0)

ore 20:00 Skenderbeu-Dinamo Zagabria

ore 20:00 Midtjylland-Apollon (andata 2-3)

ore 20:00 Aek Atene-Brugge (andata 0-0)

ore 20:45 Marsiglia-Domzale (andata 1-1)

ore 20:45 Rosenborg-Ajax (andata 1-0)

ore 20:45 Braga-Hafnarfjordur (andata 2-2)

ore 20:45 Athletic Bilbao-Panathinaikos (andata 3-2)

ore 20:45 Shkendija-Milan (andata 0-6)

ore 21:00 Hajduk Spalato-Everton (andata 0-2)

ore 21:00 Stella Rossa-Krasnodar (andata 2-3)

ore 21:05 Austria Vienna-Osijek (andata 2-1)

