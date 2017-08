Rosenborg Ajax/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rosenborg Ajax, Europa League (Foto LaPresse)

Rosenborg-Ajax, giovedì 24 agosto alle ore 20.45 e diretta dall'arbitro francese Ruddy Buquet, sarà una delle sfide sulla carta più interessanti del programma dei match di ritorno dei play off di Europa League 2017-2018. Questo perchè i norvegesi hanno saputo stupire, espugnando l'Amsterdam Arena all'andata con un gol di Adegbenro che vale come un'ipoteca per la qualificazione alla fase a gironi. Risultato ancor più sensazionale se si pensa che l'Ajax nella scorsa stagione è stato finalista dell'Europa League, arrendendosi solo nell'atto finale a Stoccolma contro il Manchester United.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Rosenborg-Ajax, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 20.45, non sarà trasmessa in Italia per gli appassionati in diretta tv o in diretta streaming video via internet: gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sul sito ufficiale della Federazione europea, che trovate all'indirizzo www.uefa.com.

LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa del Rosenborg affronteranno il match con Andre Hansen tra i pali, Hedenstad schierato in posizione di terzino destro e Meling schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bjordal e Skjelvik saranno i due difensori centrali. Konradsen sarà affiancato nel terzetto di centrocampo da Midtsjo e dal capitano danese della squadra, Mike Jensen, mentre in avanti nel tridente offensivo ci sarà spazio per il serbo Jevtovic, per l'altro danese Bendtner e per De Lanlay. La risposta dell'Ajax sarà affidata al camerunese Onana alle spalle del duo di difensori centrali composto da De Ligt e da Viergever, mentre Veltman giocherà sulla fascia destra e Dijks sulla fascia sinistra in difesa. A centrocampo il danese Schone sarà affiancato nel terzetto titolare da Van De Beek e dal marocchino Ziyech, nel tridente offensivo partiranno invece dal primo minuto il tedesco Younes, l'altro danese Dolberg e il brasiliano David Neres Campos.

4-3-3 da una parte e dall'altra, ma la 'trappola' disegnata dal tecnico norvegese del Rosenborg, Ingebrigtsen, ha funzionato alla perfezione contro un Ajax che, se contro il Nizza in Champions ha pagato la mancanza di solidità difensiva, contro il Rosenborg è apparso improvvisamente spuntato in avanti. Un problema che l'allenatore olandese Keizer sarà chiamato a risolvere in fretta, per non dover ingoiare una doppia delusione europea che potrebbe influenzare tutta la stagione dell'Ajax.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Entrambe le squadre sono arrivate sul palcoscenico dell'Europa League partendo dai preliminari di Champions. Sfida che ha rappresentato la prima grande delusione sportiva stagionale per l'Ajax, visto che i Lanceri sono stati costretti a dare via libera al Nizza di Mario Balotelli. Il Rosenborg, dopo aver eliminati gli irlandesi del Dundalk nel secondo turno preliminare, è stato invece estromesso dal tabellone della massima competizione europea dagli scozzesi del Celtic Glasgow, capaci di vincere in Norvegia. L'inizio di stagione dell'Ajax è stato difficile anche nell'Eredivisie, con la sconfitta in casa dell'Heracles riscattata dal successo interno col Groningen. Il Rosenborg è reduce da una sorprendente sconfitta interna contro l'Haugesund, ma guida sempre saldamente la classifica del campionato norvegese.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Nonostante il risultato a sorpresa della partita d'andata, i bookmaker sembrano credere ancora nelle possibilità di rimonta degli olandesi, la cui vittoria esterna viene quotata al raddoppio da Paddy Power, mentre secondo Bet365 il successo interno del Rosenborg paga 4.00 volte la posta scommessa. Quota 3.75 proposta da William Hill per l'eventuale pareggio.

© Riproduzione Riservata.