Schick, Inter o Roma? / Calciomercato live, il futuro è un rebus: ecco la situazione ad oggi

Roma, Inter, Juventus o forse Sampdoria. Sono queste le possibili quattro mete del giovane attaccante blucerchiato Patrik Schick, giocatore che sta monopolizzando le cronache di calciomercato di questi giorni, e che con grande probabilità continuerà a farlo fino al 31 agosto, quando chiuderà definitivamente la sessione estiva. Ma facciamo il punto della situazione, cercando di capire al meglio quale casacca potrebbe indossare il gioiello ceco. Partiamo dall’Inter, che ha il gradimento del ragazzo ma non della Sampdoria. I nerazzurri hanno infatti presentato una proposta da circa 30 milioni di euro, di cui cinque subito e il resto pagabili in tre anni. Con Schick vi sarebbe invece già un accordo per un pluriennale da 2,5 milioni di euro netti. La Roma mette sul piatto 38 milioni, di cui sei subito e il resto pagabili in cinque anni.

ATTENZIONE ALLA JUVENTUS

Ferrero, ovviamente, spinge per i giallorossi, ma pare che il giocatore non sia così convinto nonostante nelle ultime ore abbia ricevuto una telefonata addirittura da Francesco Totti, neo-dirigente del club capitolino. Resta quindi viva anche l’ipotesi che lo stesso Schick possa rimanere per un’altra stagione in Liguria, crescere e maturare ulteriormente in un ambiente meno pressante rispetto a quello romano o meneghino, per poi riparlarne al termine della stagione iniziata lo scorso weekend. Sullo sfondo rimane la Juventus, con Schick che non ha mai tagliato i contatti con l’amico Nedved, e che resta in cima alla lista dei propri desideri. Insomma, una vera e propria partita a poker tutta da giocare: vedremo chi blufferà, chi avrà la mano migliore e chi alla fine si porterà a casa il piatto più ricco.

