Shkendija Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Shkendija-Milan, partita diretta dal rumeno Istvan Kovacs, si gioca giovedì 24 agosto alle ore 20.45 e sarà la sfida di ritorno dei play off di Europa League 2017-2018 che aprirà le porte della fase a gironi a una delle due squadre. Si tratta però quantomeno di un eufemismo, visto che in realtà i giochi sono già ampiamente fatti. Nel match d'andata a San Siro infatti i rossoneri hanno ottenuto una straripante vittoria per sei a zero che ha chiuso i conti e regalato di fatto la qualificazione dopo aver superato due turni preliminari.

SHKENDIJA MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Shkendija-Milan, giovedì 24 agosto alle ore 20.45, sarà trasmessa sia in chiaro in diretta tv sul canale TV8 del digitale terrestre, sia per gli abbonati Sky che potranno seguirla sul canale 251 (Sky Calcio 1 HD) con la disponibilità della diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Dopo aver eliminato i moldavi del Dacia Chisinau, i finlandesi dell'HJK Helsinki e i lituani del Trakai, si è fermato il sogno dello Shkendija, con i macedoni che hanno potuto comunque vivere una notte a San Siro e che ospiteranno al Gradski Stadion di Tetovo una formazione capace nella sua storia di vincere per ben sette volte la Champions League. Dopo la faraonica campagna acquisti di questa estate, il Milan è ripartito col piede giusto anche in campionato, rifilando un secco tre a zero al Crotone con i gol di Kessie su rigore, Cutrone e Suso, in una sfida in cui i rossoneri si sono visti comunque agevolati dall'espulsione di Ceccherini che ha costretto i calabresi a giocare in dieci praticamente la partita intera.

Milan comunque capace di mettere in luce i tanti nuovi acquisti, dal turco Calhanoglu fino al giovanissimo Cutrone che dopo i gol in Europa League ha rotto il ghiaccio anche in Serie A. Lo Shkendija dalla sua cercherà di vivere una passerella di prestigio senza prestare il fianco agli attaccanti milanisti come avvenuto nel match d'andata al Meazza. Il campionato macedone, che lo Shkendija ha chiuso al secondo posto nella passata stagione, deve ancora ripartire e le ambizioni in patria della squadra, che rappresenta di fatto una enclave albanese in Macedonia, sono importanti, ma dopo aver stupito nella fase preliminare di Europa League, per lo Shkendija il Milan si è presentato come una montagna troppo dura da scalare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo Shkendija scenderà in campo con Zahov tra i pali, Todorovski sull'out difensivo di destra e il croato Celikovic sull'out difensivo di sinistra, mentre Bejtulai e Cuculi giocheranno al centro della retroguardia. Alimi e Totre saranno impiegati come playmaker arretrati di centrocampo, alle spalle di Radeski, Abdurahimi e Hasani, incursori offensivi di sostegno all'unica punta di ruolo dei macedoni, ovvero Ibraimi. Risponderà il Milan con una formazione sicuramente rimaneggiata per risparmiare energie per il campionato, anche e soprattutto grazie alla vittoria di larga misura dell'andata. Dunque spazio a Storari tra i pali, il colombiano Zapata e l'argentino Musacchio al centro della difesa, mentre sulla fascia destra nella linea a quattro della retroguardia giocherà Calabria e sulla fascia sinistra Antonelli. A centrocampo spazio a Montolivo in cabina di regia con José Mauri e l'ivoriano Kessie, mentre in attacco nel tridente giocheranno il portoghese André Silva, Borini e Jack Bonaventura.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Anche per il match di ritorno, ormai con poco significato a livello agonistico, il Milan viene considerato nettamente favorito con successo rossonero quotato 1.30 da Unibet, mentre Bwin moltiplica per 10.00 la quota del successo casalingo macedono e Bet365 per 6.00 l'eventuale pareggio.

