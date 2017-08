Sorteggio Uefa Champions League 2018/ Streaming video e diretta tv, Juventus, Roma, Napoli: i gironi live

Diretta sorteggio gironi Champions League 2018 (Foto LaPresse)

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2017-2018 prende vita: alle ore 18 presso Montecarlo, al Grimaldi Forum, scopriremo la composizione degli otto gruppi (da quattro squadre ciascuno) che formeranno la prima fase della massima competizione europea per club e, di conseguenza, le avversarie di Juventus, Roma e Napoli. La formula è ormai nota: le squadre sono state divise in quattro fasce, tenendo conto del ranking Uefa e con la sola eccezione dei campioni nazionali degli otto tornei principali, che dallo scorso anno sono automaticamente e direttamente teste di serie. Da qui si va al sorteggio: ogni girone sarà composto da una squadra per ciascuna fascia, con le restrizioni che derivano dall’impossibilità di giocare sfide tra realtà dello stesso Paese fino ai quarti di finale e eventuali match considerati a rischio per motivi politici (per esempio, difficilmente vedremo una russa contro un’ucraina).

Il sorteggio dei gironi di Champions League 2017-2018 verrà trasmesso in diretta tv su Italia 1 - dunque in chiaro per tutti - su Eurosport oppure, per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento, su Premium Sport. La diretta streaming video, oltre a essere garantita da Video Mediaset, sarà disponibile anche sul sito ufficiale www.uefa.com.

QUALI SQUADRE SONO COINVOLTE?

Nel sorteggio dei gironi di Champions League sono presenti 32 squadre: di queste, 22 avevano già ottenuto l'accesso direttamente dal piazzamento nel campionato nazionale (tra cui Juventus e Roma), con numero di posti assegnato a seconda del ranking UEFA per nazioni. Le altre 10 sono uscite dai turni preliminari, culminati con i playoff degli ultimi due giorni: si tratta di Napoli (Italia), Celtic (Scozia), Maribor (Slovenia), Olympiacos (Grecia), Siviglia (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Sporting Lisbona (Portogallo), Apoel (Cipro), Cska Mosca (Russia) e Qarabag (Azerbaijan).

Non possono esserci più di quattro squadre per nazione: quest'anno c'è l'eccezione dell'Inghilterra perchè il Manchester United, che ha vinto l'Europa League, non si è classificato nelle prime quattro di Premier League, ma non ha tolto il posto a nessuna connazionale (nel caso sarenbbe "saltato" il Liverpool). C'è un precedente in merito: la stagione 2005-2006 (il Liverpool era campione in carica e non tra le quattro di Premier) quando Reds e Chelsea si incrociarono nel girone, caso questo rimasto finora unico.

LO SVOLGIMENTO DEI GIRONI

C’è un altro criterio che contribuirà a “determinare” il sorteggio in un certo modo: vale a dire, il fatto che in una stessa serata (si giocherà martedì e mercoledì) non possano essere impegnate più di due squadre della stessa nazione (per motivi televisivi) con la sola eccezione dell’Inghilterra che quest’anno ha cinque rappresentanti. I gironi di Champions League saranno disputati tra settembre e dicembre: sono previste tre giornate di andata e tre di ritorno, con terzo e quarto turno che faranno da ideale spartiacque visto che si incroceranno le stesse squadre a campi invertiti (come da tradizione del calendario del torneo). A qualificarsi agli ottavi di finale saranno le prime due di ciascun gruppo; la terza “retrocederà” ai sedicesimi di Europa League, la quarta concluderà subito il suo percorso europeo.

LA FINALE

La finale della Champions League 2017-2018 si giocherà allo stadio Olimpico di Kiev ed è prevista per sabato 26 maggio. Per la prima volta l’Ucraina ospiterà l’ultimo atto di questo torneo; lo stadio ha una capienza di oltre 70 mila posti ed è stato inaugurato quasi 100 anni fa (1923), avendo ospitato anche alcune partite del torneo di calcio all’interno delle Olimpiadi di Mosca 1980. L’Italia lo conosce bene, suo malgrado: qui infatti, il primo luglio del 2012, ha giocato e perso la finale degli Europei contro la Spagna (0-4), una settimana prima aveva invece eliminato l’Inghilterra ai calci di rigore (erano quarti di finale).

