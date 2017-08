TOTTI-BUFFON / Video, l'ex capitano della Roma guarda Gigi e scoppia a ridere durante i sorteggi di Champions

Siparietto Totti-Buffon - La Presse

Un siparietto quello tra Francesco Totti e Gianluigi Buffon durante i sorteggi di Champions League che ha portato a non poche polemiche. Su Twitter infatti sono in molti quelli che si sono scatenati tra l'ironia per il sorriso di Totti all'estrazione del Barcellona a chi invece è proprio andato su tutte le furie mettendo anche in dubbio l'onestà del dirigente giallorosso. Sicuramente questa è stata la cosa più brutta che si è potuta leggere anche perché proprio l'estrazione del girone più difficile per la sua Roma è la dimostrazione di come il sorteggio sia assolutamente regolare. Come sempre però si deve trovare il marcio un po' ovunque anche in situazioni limpide come questa dove alla fine sarebbe stato più opportuno farsi una risata e pensare che il calcio è fatto anche di uomini e non solo di uomini che scendono in campo per vincere le partite.

TOTTI-BUFFON, VIDEO: POLEMICA AI SORTEGGI DI CHAMPIONS

Francesco Totti oggi ha estratto durante il sorteggio di Champions League a Montecarlo i nomi delle squadre che poi sono state accoppiate ai rispettivi gironi grazie alle palline pescate da un altro campione Andriy Shevchenko. Il capitano giallorosso ha dimostrato ancora una volta grande simpatia e ha inscenato un involontario quanto spontaneo siparietto con il capitano della Juventus Gianluigi Buffon. I due hanno diviso infatti anni e anni di nazionale azzurra e si conoscono bene. Lo stesso Buffon dopo ha spiegato il motivo per cui Francesco Totti durante l'estrazione del Barcellona è scoppiato a ridere, situazione che ha creato non poche polemiche. Ai microfoni di Premium Sport il portierone della nazionale spiega: "Ci conosciamo da tantissimo tempo. All'inizio mi vedeva ridere perché non pescava mai la Juventus, poi quando ha tirato fuori il Barcellona e di fatto ce l'ha accoppiato mi è venuto da ridere". Sicuramente un siparietto simpatico e che deve essere stemperato dalle solite e inutili polemiche anche perché poi Totti avrebbe estratto dal cilindro il girone più difficile proprio per la sua Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO

