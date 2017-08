Video/ Copenaghen Qarabag (2-1): highlights e i gol della partita (Champions League 2017-2018)

Video Copenaghen Qarabag (LaPresse)

Copenaghen Qarabag, match terminato per 2-1 quale sfida di ritorno dei play off della Champions League è stato senza dubbio un incontro pirotecnico al Parken Stadium di Copenaghen dove non sono mancate le occasioni da gol. Emozionante il finale thrilling, con i danesi alla ricerca della rete-qualificazione e gli azeri, paghi del punto messo a segno in trasferta, a difendere quello che poi sarà il risultato finale, utile a staccare il primo, storico pass per la Champions League. Leggendo la gara attraverso le statistiche si nota come ai 9 attacchi imbastiti dai danesi facciano da contraltare i soli 3 degli azeri, bravi però a concretizzarne il 33% col gol di Ndlovu che, di fatto, è risultato decisivo ai fini della vittoria in questo doppio turno di playoff.

I NUMERI DEL MATCH

Il dato sul possesso palla, invece, non è squilibrato come un match del genere lasciava presagire: nonostante erano i danesi a dover fare la partita, gli uomini di Solbakken hanno tenuto il pallino del gioco solo per il 55% del tempo, contro il 45% dei bianconeri, usciti sconfitti anche per quanto riguarda la percentuale nella precisione dei passaggi (78 a 77) e nel numero di quelli riusciti (qui c’è un divario a favore del Copenaghen: ben 497 a 386). Ad ogni modo, ai biancazzurri di casa non è bastato per avere ragione di un avversario coriaceo e sparagnino, bravo a difendersi e a rendere vano persino il dato riguardante i corner: 7 a 1 per i campioni di Danimarca, ma nessun serio pericolo corso dai bianconeri su corner. Al triplice fischio finale sono i leoni padroni di casa a dare addio alla Champions League a favore dei Azeri in virtù dei gol in trasferta: il Copenaghen quindi avrà accesso ai sorteggi per la fase a giorni della Europa League, secondo terreno di riscatto sul continente.

