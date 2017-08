Video/ Cska Mosca Young Boys (2-0): highlights e i gol della partita (Champions League 2017-2018)

Video Cska Mosca Young Boys (LaPresse)

La partita di ritorno dei play off di Champions League tra Cska Mosca e Young Boys è chiusa a favore dei padroni di casa di Roberto Mancini per 2-0, che conquistano così, con il risultato generale di 3-0 il passaggio del turno e la possibilità di accedere ai prossimi sorteggi del primo torneo continentale per club. A decidere il match a Mosca sono state le reti di Schennikov e Dzagiez, occorse rispettivamente al 45’ e al 64 minuto dell’incontro cui la compagine giallonera non ha potuto porre rimedio. Va però ricordato che la formazione rossocrociata non ha già detto addio all’Europa, dato che parteciperà ai sorteggi per la fase a giorni dell’Europa League, dove incontrerà il Lugano. Curiosamente la sfida CSKA Mosca-Young Boys, nonostante il punteggio non lasci spazio a repliche, è stata una gara aperta per quasi 45 minuti: il gol a fine primo tempo ha però rotto gli equilibri, con gli svizzeri costretti a scoprirsi e gli uomini di Carrera lesti a raddoppiare e persino a dilagare, sfiorando il tris.

LE STATISTICHE DEL MATCH

Dal punto di vista delle statistiche emerge soprattutto il divario in relazione ai tiri in porta (9 a 3 per il CSKA): tuttavia non è stato un monologo rossoblu dato che il possesso palla (51% a 49%) ha visto prevalere gli ospiti, ma il dato si rivela sterile in relazione alla minor mole di palle-gol create; stesso discorso per i corner (ben 9 quelli battuti dallo Young Boys contro i 6 dei russi), con la compagine di Hutter mai capace di impensierire gli avversari nemmeno sulle palle da fermo. A stupire sono i dati relativi alla precisione dei passaggi (72% pari) e di quelli riusciti (311 a 291 per lo Young Boys) che però non si sono concretizzati in azioni degne di nota: insomma, svolgendo il compitino e senza strafare, il CSKA ha avuto ragione degli elvetici, per giunta ben più fallosi (12 a 2 le infrazioni a loro segnalate) ma incapaci di concretizzare il pressing in palloni recuperati, laddove i padroni di casa sono stati più efficaci (58 a 42), tanto è vero che proprio da un pallone perso dai gialloneri è nato uno dei gol che hanno deciso la sfida.

