Video/ Real Madrid Fiorentina (2-1): highlights e i gol della partita (Trofeo Bernabeu 2017)

Video Real Madrid Fiorentina (LaPresse)

Il Real Madrid non perde l’abitudine e alza un altro trofeo. La squadra di Zidane supera 2-1 la Fiorentina in casa aggiudicandosi il Trofeo Santiago Bernabeu. I viola sono riusciti a sbloccare immediatamente il risultato grazie al gol di Veretout. Dopo pochi minuti però los blancos hanno trovato il pareggio con Borja Mayoral. Alla mezzora ennesima perla di Cristiano Ronaldo, risultata decisiva. Nonostante la sconfitta la Fiorentina ha disputato una prova convincente, chiudendo con lo stesso numero di tiri verso lo specchio dei ben più blasonati avversari. Come ampiamente previsto Zinedine Zidane fa riposare diversi elementi della formazione titolare. Casilla tra i pali, linea difensiva composta da Achraf, Sergio Ramos, Nacho e Theo. In mediana spazio a Llorente, Ceballos e Asensio mentre in attacco c'è Cristiano Ronaldo assieme a Lucas Vazquez e Borja Mayoral. Anche Stefano Pioli ne approfitta per effettuare qualche esperimento. Nel suo 4-2-3-1 in porta c'è Sportiello. Fronte a lui da destra verso sinistra Gaspar, Astori, Pezzella e Biraghi. In mediana Badelj e Veretout mentre in avanti troviamo Eysseric, Chiesa e Gil Dias alle spalle di Simeone. I viola provano subito a rendersi pericolosi. Dias ottiene il fondo e crossa trovando Simeone che di testa ci arriva ma non riesce a impattare bene. Nessun problema per Casilla. Al quarto minuto la Fiorentina sblocca il risultato. Eysseric si accentra e trova al suo fianco Veretout. Tiro chirurgico che dà un bacino al palo e va a gonfiare la rete. Viola avanti al Bernabeu. Il Real riesce però subito a trovare il pareggio. Al settimo minuto Asensio serve Ronaldo sulla sinistra che penetra in area e con una serie di finte confeziona un assist in orizzontale mandando la palla pure sotto le gambe di Gaspar.

LA RETE DI MAYORAL

La difesa viola si perde Mayoral che a porta vuota insacca. Il Real Madrid dopo aver ottenuto il pareggio spinge sull'acceleratore. Cristiano Ronaldo vince il contrasto con Biraghi, ottiene il fondo e crossa. Pezzella mette in mostra le sue qualità aeree anticipando tutti e liberando l'area. Poco dopo Ceballos se la prende con Llorente, reo di non averlo servito in posizione invitante. Simeone intanto impegna parecchio la retroguardia di casa. L'argentino si gira e calcia da fuori area. La deviazione di Sergio Ramos impegna Casilla in una parata difficile. Sul corner che segue cross in area per Astori che si coordina e in semi-rovesciata va al tiro. Traversa piena. Al 23esimo anche il Real sfiora il gol su azione da corner. Batte Asensio. La difesa viola si perde Nacho che riceve il cross ma di testa non inquadra lo specchio. Los blancos provano a mantenere il possesso palla mentre la Fiorentina cerca di rimanere tutta al di là della linea del pallone.

CRISTIANO RONALDO ACCENDE IL MATCH

Il primo ammonito del match è il francese Jordan Veretout. L'ex Saint-Etienne viene sanzionato dopo aver sgambettato Ceballos in mezzo al campo. Al 33esimo arriva il solito, questa volta bellissimo, gol di Cristiano Ronaldo. Il portoghese riceve da Mayoral sulla fascia sinistra. Gaspar è assente e Ronaldo si accentra. Pezzella non lo tiene e il Pallone d'oro lascia andare il destro magico sfornando un missile che va a inserirsi tra il palo interno e la rete. Poco dopo l'asso del Portogallo delizia ancora il pubblico presente con un tiro potentissimo dai 30 metri. Sportiello osserva immobile la sfera uscire. E neanche di tanto. Nei minuti finali del primo tempo les merengues provano a gestire il possesso. Mayoral trova lo spazio per il tiro da fuori area e ci prova con forza. Sportiello ci mette una pezza.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori approfittano dell'intervallo per effettuare diverse sostituzioni. Pioli lascia negli spogliatoi Gaspar, Astori, Pezzella, Biraghi, Badelj, Eysseric, Veretout, Chiesa, Sportiello e Simeone. Al loro posto entrano Vitor Hugo, Tomovic, Benassi, Milenkovic, Carlos Sanchez, Hagi, Zekhnini, Crisotoforo, Dragowski e Babacar. Per il Real Madrid c'è invece prima di tutto un cambio in porta: esce Kiko Casilla ed entra Luca Zidane, secondogenito dell'allenatore campione d'Europa. Oltre questa sostituzione Zidane cambia pure Sergio Ramos e Nacho Fernandez con Manu Hernando e Alvaro Tejero. Nei primi minuti della ripresa il gioco si concentra soprattutto nel settore di centrocampo. Tanti falli, la partita si fa maschia. Il Real prova a gestire. Mayoral serve in verticale Asensio ma i due non s'intendono. La Fiorentina prova a ricompattarsi. Ammonito nel frattempo Benassi. Al 56esimo Luca Zidane rischia di rovinare la sua prova con una brutta uscita sugli sviluppi di un corner. Il portiere, per sua fortuna, assiste al colpo di testa completamente errato di Carlos Sanchez, incapace ad approfittare della situazione.

I CAMBI DI ZIZOU

Altra sostituzione effettuata da Zinedine Zidane: fuori Asensio, dentro Isco. L'ex Malaga si fa vedere subito con un cambio di campo lungo 40 metri. Vazquez prova ad addomesticare palla ma non riesce. Rinvio per Dragowski. La Fiorentina prova a rispondere Hagi da calcio piazzato crossa a rientrare verso il secondo palo. Milenkovic di testa ci prova ma manda la palla ampiamente fuori. Ammonito qualche istante dopo Cristoforo. Al 69esimo sale ancora in cattedra Isco Alarcòn: assist meraviglioso a liberare Vazquez solo davanti a Dragowski. Il 17 blancos però spara alto divorandosi il gol del 3-1. Sostituzione per Pioli: fuori Hagi, dentro Mati Fernandez. Tra le fila del Real escono invece Borja Mayoral, Marcos Llorente, Ceballos e Lucas Vazquez. Al loro posto entrano Bale, Kroos, Casemiro e Oscar Rodriguez. Benassi prova a sorprendere la retroguardia del Real. L'ex Torino s'inserisce bene in area da posizione angolata ma sbaglia il tiro centrando l'esterno della rete. Ancora Fiorentina poco dopo. Mati Fernandez allarga per Maxi Olivera che dalla sinistra crossa in area. Zidane acciuffa in un primo momento la palla ma subito gli sfugge. Benassi e Babacar non riescono ad approfittarne.

ULTIMI MINUTI

Il Real prova a scuotersi. Isco calcia bene da fuori area impegnando Dragowski che respinge corto. Ronaldo da posizione angolatissima tenta comunque il tiro e centra in pieno il palo. All'85esimo il Real Madrid imbastisce uno schema da corner. Isco lancia verso la trequarti trovando Tejero che sfoggia un tiro interessante. Palla fuori, non di molto. Poco dopo Ronaldo chiama la sovrapposizione sulla fascia destra. Theo obbedisce e trova Bale in area che aggancia e conclude con forza. Palla alta sopra la traversa. Pioli intanto concede qualche minuto anche al terzo portiere, Cerofolini. Gli cede il posto Dragowski. Ammonito anche Maxi Olivera. Nei minuti di recupero Carlos Sanchez esce per infortunio. Da valutare l'identità. Al suo posto entra Hristov.

