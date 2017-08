Video / Slavia Praga Apoel (0-0): highlights della partita (Champions League 2017-2018, ritorno play off)

Video Slavia Praga Apoel (LaPresse)

Niente da fare per lo Slavia Praga, che dopo un match di ritorno vissuto interamente nella metà campo avversaria, a sbattere contro la muraglia cipriota dell'Apoel Nicosia, si arrende: in Repubblica Ceca finisce 0-0 ed il pass per i gironi di Champions League lo stacca la squadra di Donis, in virtù del 2-0 dell'andata. Non è bastata la voglia e la pressione offensiva costante allo Slavia, respinto nel finale da un miracolo di Waterman e "tradito" dalla mira di Danny, il leader tecnico della squadra, impreciso al momento della stoccate decisive, tra primo e secondo tempo. Il portoghese e Van Buren – gettato nella mischia all'ultimo istante da Silhavy, per l'infortunato Skoda – si avvicinano soltanto all'obiettivo di riaprire una sfida che resterà invece bloccata sul pari senza gol fino all'ultimo minuto di recupero...

LE STATISTICHE DEL MATCH

Anche i numeri e le statistiche fornite dall'UEFA testimoniano l'andamento della gara: 20 le azioni costruite dallo Slavia Praga, contro una sola dell'Apoel, incapace di centrare lo specchio della porta di Lastuvka in assoluto! La tenuta difensiva dei ciprioti però si è rivelata determinante, visto che i 9 corner (a 3) calciati dai padroni di casa ed un possesso palla vicino al 60-40% non hanno scalfito la resistenza ospite, tanto da portare lo Slavia ad innervosirsi e commettere addirittura 21 falli (!) contro i 9 dell'Apoel, una sorta di record. E' la quarta qualificazione al tabellone principale della Champions per la squadra di Nicosia, che qualche anno fa – stagione 2011/12 – riuscì ad arrivare fino ai quarti di finale, cedendo solo nel doppio confronto con il Real Madrid!

