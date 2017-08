Zenit Utrecht/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Zenit Utrecht, Europa League (Foto LaPresse)

Zenit San Pietroburgo Utrecht sarà diretta dall'arbitro spagnolo Carlos Del Cerro: alle ore 19 di giovedì 24 agosto si gioca per il ritorno dei playoff di Europa League 2017-2018. Per i russi l'imperativo categorico è vincere almeno 2 a 0 o, se dovessero subire dei goal, farlo con almeno tre di scarto. In caso contrario, visto l'inatteso successo olandese all'andata, la squadra di Mancini sarà eliminata anzitempo dalla competizione. Lo Zenit San Pietroburgo in questa stagione vuole tornare a dettare legge in Russia e a farsi rispettare in Europa: per farlo ha ingaggiato Roberto Mancini e fatto una campagna acquisti di livello.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

Zenit Utrecht non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà disponibile una diretta streaming video per assistere a questa partita di Europa League; per le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA, che trovate all'indirizzo www.uefa.com, accedendo all'apposita sezione dedicata a questa manifestazione.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Prima del match contro gli olandesi è arrivata l'ennesima vittoria in campionato, stavolta in trasferta contro l'Amkar, battuto 1 a 0. Lo Zenit quindi si presenta nel migliore dei modi ad un match che è già un crocevia decisivo della stagione, perchè non entrare nella fase a gironi di Europa League vorrebbe dire aver fallito già l'obiettivo di tornare a dire la propria in ambito europeo. Tuttavia Mancini professa tranquillità e considera decisamente fattibile una vittoria larga in casa, contando anche sull'apporto del pubblico. Tuttavia la compagine olandese ha tutta l'intenzione di provare a completare l'impresa ed uscire dalla trasferta russa con un insperato pass per la fase a gironi dell'Europa League.

L'inizio di stagione della squadra della città natale di Marco Van Basten è stato ottimo, come testimoniano i due turni preliminari di Europa League superati fino a questo momento, la vittoria sullo Zenit San Pietroburgo in questo ultimo atto prima della fase a gironi e le due vittorie nelle prime due giornate del massimo campionato olandese. Ciò che ha colpito dell'Utrecht è sicuramente la solidità difensiva, visto che nelle prime due partite del campionato ha segnato 5 reti senza subirne nessuna. Alla prima giornata è arrivata una vittoria in trasferta contro il De Haag, annichilito per 3 a 0 e nella prima in casa è invece maturato un secco 2 a 0 ai danni del Willem II.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Non dovrebbero esserci sorprese nell'undici che Mancini manderà in campo, sia da un punto di vista tattico che di uomini. Il modulo sarà infatti il tanto amato 4-2-3-1: sicuramente Mancini si aspetta moltissimo da Driussi, che ha deluso nel match di andata e che è chiamato a dare il proprio contributo in un match che comunque sarà complicato. In mezzo al campo ci sarà sicuramente l'ex romanista Paredes, mentre la difesa verrà come sempre guidata da Criscito, ormai una colonna dei russi. Gli olandesi giocheranno invece con il solito 4-4-2 a diamante e Ten Hage si aspetta moltissimo da Labyad, che ha segnato il goal-partita all'andata e che è il vero trascinatore della squadra in questo avvio di stagione: il fantasista di origini marocchine, classe 1993, sembrava essersi perso ed invece ad Utrecht sembra aver ritrovato i colpi che all'epoca delle giovanili del PSV lo avevano reso uno dei giovanissimi più interessanti del calcio olandese.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmakers vedono favorito lo Zenit: la Snai quota una sua vittoria a 1,30 volte la cifra eventualmente giocata, mentre un pareggio, che farebbe felici gli olandesi, è quotato a 5,00. Una vittoria dell'Utrecht è infine pagata 9,50 volte la scommessa.

