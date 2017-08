CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Calendario e gironi di Juventus, Napoli e Roma

Champions League, si riparte (foto LaPresse)

E' stato effettuato il sorteggio della fase a gironi di Champions League. La massima competizione europea è pronta a ripartire martedì 12 e mercoledì 13 settembre con le gare della prima giornata, e gli incroci interessanti non mancano. Una sfida stellare sembra prospettarsi nel girone B, tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain (andata in Francia mercoledì 27 settembre), in un gruppo completato dai belgi dell'Anderlecht e dagli scozzesi del Celtic, mentre per il Manchester United di José Mourinho nel girone A il compito sembra più agevole, con gara d'esordio il 12 settembre contro il Basilea in un girone che comprende anche Benfica e CSKA Mosca. Estremamente equilibrato anche il gruppo G con Monaco, Porto, Besiktas e gli esordienti assoluti del Lipsia per la Germania, mentre nel girone H alta qualità con Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham, con i ciprioti dell'APOEL vittima sacrificale. Buon sorteggio per il Liverpool di Jurgen Klopp che nel girone E se la vedrà con Spartak Mosca, Siviglia e Maribor.

SUBITO BRIVIDI AL CAMP NOU

La Juventus, negli ultimi tre anni per due volte finalista della Champions League, è stata inserita nel girone D con il Barcellona, i greci dell'Oympiacos e i portoghesi dello Sporting Lisbona. Una supersfida e due avversari abbordabili, ma per il primo posto nel girone, sempre molto importante per il sorteggio degli ottavi di finale, ci sarà da sudare. Anche perché l'esordio sarà da far tremare i polsi, con la Juventus impegnata subito al Camp Nou. La chiusura sarà in Grecia, su un campo sempre molto caldo come quello dell'Olympiacos, mentre dopo il clamoroso zero a tre dei quarti di finale della scorsa stagione, il Barcellona tornerà a Torino il 22 novembre. Questo il calendario completo dei bianconeri: 12 Settembre: Barcellona-Juventus; 23 Settembre: Juventus-Olympiacos; 18 Ottobre: Juventus-Sporting; 31 Ottobre: Sporting-Juventus; 22 Novembre: Juventus-Barcellona; 5 Dicembre: Olympiacos-Juventus.

SARRI VS. GUARDIOLA

Sarà subito viaggio in Ucraina per il Napoli, che nel girone di Champions League affronterà lo Shakhtar Donetsk campione d'Ucraina. Quindi, esordio al San Paolo il 26 settembre contro un'altra squadra scudettata nella passata stagione, gli olandesi del Feyenoord. L'incrocio più atteso sarà però quello con il Manchester City di Guardiola, doppio confronto andata e ritorno il 17 ottobre in casa e il 1 novembre in trasferta. Sarri contro Guardiola, un confronto che sicuramente infiammerà la platea del calcio europeo. Da segnalare come il girone del Napoli terminerà in casa del Feyenoord su un campo molto caldo, con gli olandesi che sono forse la squadra meno quotata del girone ma vogliono tornare protagonisti nella massima competizione europea, dalla quale mancavano ormai da diversi anni. Questo il calendario completo dei partenopei: 13 Settembre: Shakhtar-Napoli; 26 Settembre: Napoli-Feyenoord; 17 Ottobre: Manchester City-Napoli; 1 Novembre: Napoli-Manchester City; 21 Novembre: Napoli-Shakhtar; 6 Dicembre: Feyenoord-Napoli.

UNA TRASFERTA DA 4500 CHILOMETRI

E' parere unanime che il girone più difficile per le italiane sia capitato alla Roma, inserita nel gruppo C. Eppure la squadra di Di Francesco ha pescato la squadra meno quotata del lotto, gli esordienti assoluti azeri del Qarabag. Da temere però logisticamente la trasferta del 27 settembre, oltre 4500 chilometri di distanza da Roma. Agonisticamente, saranno subito fiamme all'Olimpico con l'esordio in casa contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, un ex laziale che tornerà nella Capitale. Doppio incrocio il 18 ottobre e il 31 ottobre contro il Chelsea di Antonio Conte, campione d'Inghilterra in carica ma in una posizione traballante dopo il pessimo precampionato. Da tenere d'occhio il finale: il Qarabag in casa potrebbe essere fondamentale per strappare in extremis i punti-qualificazione. Questo il calendario completo dei giallorossi: 12 Settembre: Roma-Atletico Madrid; 27 Settembre: Qarabag-Roma; 18 Ottobre: Chelsea-Roma; 31 Ottobre: Roma-Chelsea; 22 Novembre: Atletico Madrid-Roma; 5 Dicembre: Roma-Qarabag

