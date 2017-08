Classifica Vuelta 2017/ La maglia rossa sulle spalle di Froome, attenzione a Villella e Trentin (7^ tappa)

Chris Froome leader della classifica generale (LaPresse)

La giornata di oggi venerdì 25 agosto 2017 presenta la 7 tappa della Vuelta 2017: sarà una nuova frazione di mezza montagna con diversi Gpm e tanto spazio dato ai big in cerca secondi preziosi per la classifica generale come di outsider alla ricerca di un successo di tappa. La sorpresa quindi appare dietro angolo, in strada come nelle classifiche del giro di spagna: lo strappo negli ultimi dieci km potrebbe tagliare la gambe ai velocisti, ma difficilmente dovremmo vedere nella graduatori generale distacchi allarmanti per i grandi protagonisti che finora hanno preferito rimanere piuttosto compatti. Data la natura dalla 7^ tappa della Vuelta 2017 questo è quindi il quadro che mi o meno ci aspetta al traguardo finale di Cuenca: la conquista del titolo del giro appare quindi ancora molto aperta.

LA CLASSIFICA GENERALE E LA MAGLIA ROSSA A FROOME

Anche alla vigilia della 7^ tappa della Vuelta la classifica generale vedere come suo leader il britannico Chris Froome: alfiere della Sky è in testa e anche oggi al via di LLiria si vestirà con l’iconica maglia rossa, dietro di lui troviamo però ora al secondo gradino del podio il colombiano Esteban Chaves, ora ad appena 11 secondi di distacco con l’irlandese Roche secondo a 13”. Chiudono la top five l’americano Tejay Van Garderen, autore ieri di una brutta caduta che comunque pare non aver eccessivamente segnato la propria gara, oltre che il nostro Vicenzo Nibali che ora segna un ritardo di 36 secondi dalla maglia rossa Froome, recuperando così qualche piazza. Al sesto posto ritroviamo lo spagnolo De La Cruz mentre l’azzurro Fabio Aru rimane fedele alla sua settima posizione ma con 49” di ritardo: in fondo troviamo ancora i due britannici Adam e Simon Yates, rispettivamente ottavo e decimo nella graduatoria generale e divisi dal canadese Michael Wood, che ha recuperato una posizione nella frazione di ieri.

LE ALTRE GRADUATORIE CON TRENTIN E VILLELLA

Oltre alla classifica generale ora fissiamo il nostro sguardo sulle altre graduatorie della Vuelta 2017 dove l’Italia continua a regalare sorprese. Cominciano dalla graduatoria a punti che dona al suo leader l’iconica maglia verde: qui il primo in classifica ancora una volta il nostro Matteo Trentin, che ha a bilancio 49 punti, seguito dallo squalo siciliano Vincenzo Nibali, fermo a 31, e l’azero Lutsenko terzo a 29 punti. La graduatoria che invece ha visto più modifiche è stata quella dedicata agli scalatori visti i ben 5 Gran Premi della montagna previsti nella tracciato della frazione di ieri. Nella lista dedicata chi può anche oggi vestire la maglia a pois è l’azzurro Davide Villella che nella 6^ frazione ha raccolto due successi su 5 Gpm previsti. L’alfiere della Cannondale è quindi ancora leader ma ora con 38 punti e viene seguito dal protagonisti della tappa di ieri Darwin Atapuma, fermo a 12 punti: terzo gradino del podio per Mas Bonet a 11 punti.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 22h54'38''

2. Chaves (Col, Orica-Scott) a 11"

3. Roche (Irl, Bmc) a 13"

4. Van Garderen (Usa, Bmc) a 27"

5. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 36"

6. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 40”

7. Aru (Ita, Astana) a 49"

8. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 50"

9. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'13"

10. S.Yates (Gbr, Orica-Scott) a 1'26"

© Riproduzione Riservata.